Advent je tek počeo, a već vam je previše božićnih pjesama? Niste jedini, evo što o tome kažu stručnjaci

Božićne pjesme mogu snažno utjecati na mentalno zdravlje jer su namjerno skladane tako da bude emocije i pojačaju blagdanski ugođaj. No, isti ti zvuci nekima postaju okidač: ako se već teško nosimo s prosincem, glazba nas može podsjetiti na preduge popise obaveza, veće troškove i pritisak da sve 'mora biti savršeno. Tada se uz tjeskobu često javlja i krivnja jer se ne osjećamo dovoljno veselo, pa ono što bi trebalo razveseliti počinje djelovati suprotno, otkrila je za portal Patient.info stručnjakinja Dee Johnson.

Jedan od razloga zašto božićne pjesme u početku mogu 'sjesti' jest takozvani učinak pukog izlaganja: skloniji smo onome što nam je poznato. Kada krajem studenoga i u prosincu čujemo dobro znane melodije, one mogu biti ugodan podsjetnik na blagdane koji dolaze. Zato ih trgovine često puštaju u krug, stvarajući 'božićni osjećaj' i potičući nas da trošimo više. Problem nastaje kad dođe do zasićenja: i najdraža pjesma može postati iritantna ako je slušamo deset puta u jednom satu.

Za mnoge je prosinac posebno osjetljiv i zbog tugovanja. Blagdani naglašavaju odsutnost voljenih osoba, a glazba je snažno povezana s emocijama i sjećanjima pa neke pjesme mogu vratiti bolne trenutke ili podsjetiti na određenu osobu. Johnson ističe da je tuga normalna i da je ne treba potiskivati, ali ljudi često osjećaju pritisak da 'budu dobro' kako ne bi pokvarili slavlje drugima. Dodaje i da u nasilnim ili zlostavljačkim odnosima blagdansko 'veselje' može pojačati osjećaje straha, praznine i niskog samopouzdanja.

S druge strane, božićna glazba nekima zaista pomaže. Kada uživamo u glazbi, u tijelu se može oslobađati dopamin koji je zapravo kemijska 'nagrada' povezana s ugodom i motivacijom. Pjevanje i ples mogu dodatno podići raspoloženje, a glazba često zbližava ljude i jača osjećaj povezanosti. Nostalgija i tradicija također mogu biti utješne jer pjesme bude lijepa sjećanja i osjećaj sigurnosti.

No, što ako ne podnosite božićne pjesme? Ako vas u trgovinama 'bombardiraju' istim hitovima, Johnson predlaže jednostavno rješenje: stavite slušalice i pustite svoju glazbu ili podcast. Važna je i uloga poslodavaca, posebno u trgovinama jer višesatno izlaganje istim pjesmama može iscrpiti energiju, motivaciju i angažman pa bi pomoglo da se božićne pjesme miješaju s neblagdanskom glazbom i da se vodi računa o onima koji ne slave Božić. A ako se iza nelagode krije tuga ili ozbiljniji problem s mentalnim zdravljem, najvažnije je potražiti stručnu podršku. Razgovor s liječnikom ili terapeutom može biti prvi korak, a kroz proces tugovanja ne morate prolaziti sami.