sačuvajte svoje novce!

Ovu čestu pogrešku s grijanjem rade mnogi, a može vas koštati tisuće eura svake godine

VL
Ana Hajduk
05.12.2025.
“Cijene energije još su uvijek visoke, pa svaka mala optimizacija može napraviti veliku razliku”.

S dolaskom zime većina nas instinktivno pojačava grijanje kako bi dom bio što topliji i ugodniji. No, uz visoke cijene energenata važno je znati gdje toplina zapravo odlazi – i kako izbjeći nepotrebno trošenje. Stručnjaci upozoravaju da mnogi od nas rade iste, vrlo česte pogreške koje podižu račune, a da toga uopće nismo svjesni.

Stručnjak za energetsku učinkovitost Jamie Burns ističe za Express.co: “Većina nas misli da se s grijanjem snalazi sasvim dobro, ali nekoliko sitnih navika može vam uštedjeti stotine eura godišnje”. Dodaje i kako poznavanje vlastitog sustava grijanja može drastično utjecati i na udobnost i na konačan iznos na računu.

Jedna od najčešćih pogrešaka je – zagrijavanje prostorija koje nitko ne koristi. To su najčešće dodatne sobe ili hodnici kroz koje samo prolazite. “Grijanje takvih prostora smanjuje protok topline tamo gdje je zaista trebate”, upozorava Jamie, savjetujući da u takvim sobama jednostavno ugasite radijatore.

Drugi veliki problem su loše postavke termostata i neadekvatni vremenski rasporedi. Stalno grijanje “na istom režimu”, bez zoniranja ili prilagodbe prostorijama, troši puno više nego što mislimo. Provjerite koje prostorije zaista trebate grijati i jesu li radijatori u ostalima isključeni i izvan rasporeda.

Za prostorije koje grijete ključno je spriječiti gubitak topline. Toplina lako izlazi kroz nezaštićene poštanske sandučiće, dimnjake, tavanske otvore ili prozore s propuhom, pa čak i male korekcije mogu puno pomoći.

“Cijene energije još su uvijek visoke, pa svaka mala optimizacija može napraviti veliku razliku”, zaključuje Jamie, “Ne radi se o skupim zahvatima, nego o pametnijem korištenju onoga što već imate. Nekoliko promišljenih prilagodbi može ovu zimu učiniti znatno ugodnijom – bez dodatnog troška”.

