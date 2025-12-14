Naši Portali
tko bi rekao...

Stručnjaci otkrili koliko dugo muškarci mogu izdržati bez seksa: Nije kako mislite!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
14.12.2025.
u 22:59

Napokon otkrivena istina.

Redovni spolni odnosi imaju brojne prednosti za zdravlje muškaraca i žena. Iako mnogi žive u uvjerenju da muškarci imaju veću potrebu za seksom, moderna vremena su dokazala da i žene imaju izraženi libido, ponekad čak i veći od muškog, piše Rex MD. Jedno istraživanje obuhvatilo je muškarce između 20 i 40 godina, koji su se otvoreno izjašnjavali o svojim iskustvima vezanim za intimni život. Znanstveno je dokazano da ni muškarci ni žene ne preživljavaju bez osnovnih ljudskih potreba, a to su hrana, voda, san i slično.

Prepuštanje libidu nije nužno za preživljavanje. Kontroliranje libida počinje već oko druge godine, tako da to odrasloj osobi ne bi trebalo biti nimalo teško jer ljudi ne umiru bez spolnih odnosa. Međutim, ono što je važno je to da se spermatozoidi s "isteklim rokom trajanja" u testisima moraju s vremena na vrijeme ukloniti.

"Tijelo koje ejakulira 'stare' spermatozoide nema nikakve veze sa spolnim odnosom. Tijelo će često odlučiti da to radi tijekom spavanja dok se odvijaju drugi procesi čišćenja i liječenja pa pravi odnos nije potreban", rekli su znanstvenici. Svi vjeruju da pripadnici jačeg spola ne mogu dugo bez seksa.

"Muškarci nisu napaljeniji od žena, ali nam cijeli život govore da želimo imati spolne odnose nekoliko puta dnevno. Imam 38 godina i samac sam od svoje 22. Kunem se, imao sam samo 22 godine kada sam imao svoju posljednju djevojku. Od tada sam samo razmišljao o seksu, ali sam bio zadovoljan i relaksiran jer sam pronašao načine da zamijenim snošaj. Da budem iskren, iz nekog razloga zapravo dobivam više intimnog zadovoljstva kod masturbiranja. nego kod stvarnog odnosa. Za mene je masturbacija intenzivniji osjećaj u kojem više uživam".

"I seks je bio dobar, ali je bio slabijeg intenziteta u odnosu na onaj osjećaj eksplozivnog vrhunca koji dobivam isključivo masturbacijom. Tijekom seksa bi mi trebalo 10-20 minuta da osjetim bilo kakvu reakciju kod nadolazećeg orgazma, dok taj osjećaj dobijem pet minuta nakon što počnem masturbirati, što mislim da je puno bolje", napisao je jedan čovjek koji je bio dio istraživanja.

Drugi je imao sličan stav o samozadovoljavanju: "Masturbacija mi je skrenula pažnju sa žena i mislim da sam zbog toga uspio ostati dugo sam, bez veze. Iskreno, ako sam ovoliko dugo izdržao bez djevojke, 100 posto sam siguran da mogu provesti ostatak života bez partnerice i veze te ću biti prilično dobro ako to odaberem. Da, muškarci mogu bez odnosa dugo vremena. Iako nisam siguran koliko je bio najduži period bez njega, mogu reći da su od dva do šest mjeseci bez ejakulacije u redu. Sada većina muškaraca psihički pati u apstinenciji. Želja je mentalni proces i potrebno je mnogo discipline da bi se ona prevladala."Ipak, stručnjaci naglašavaju da i pretjerana masturbacija nije zdrava.

Ključne riječi
muškarci erekcija libido intima seks

