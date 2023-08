Udaljen je samo sedam kilometara od Dioklecijanove palače, a cijene su puno povoljnije nego u Splitu

Stobreč je mali grad s velikim šarmom. Prekrasno ribarsko mjesto smješteno na rubu splitskog polja i na ušću rijeke Žrnovnice. Stariji je od Splita, pod imenom Epetion osnovali su ga Grci u 3. stoljeću. Bio je važna luka Salone, glavnog grada provincije Dalmacije, a danas je turistički biser, koji svojim šarmom privlači i domaće i strane goste - predstavlja nam Stobreč Alijana Vukšić, direktorica TZ Splita, koja je godinama bila na mjestu direktorice TZ Stobreča, prije njezinog spajanja sa splitskom.

Noću bina, danju pazarić

- Imamo bogatu povijesnu baštinu, ali i bogatu kulturnu ponudu. U Stobreču se organiziraju kazališne predstave i koncerti, na pozornici u parku koja danju služi kao pazarić za prodaju voća i povrća. Stobreč ima i svoju klapu koja "piva ispo' volta", tradicija se održava - govori A. Vukšić. Večeras je u Stobreču velika fešta svetoga Lovre, zaštitnika mjesta.

- To je najveći događaj u mjestu. Ovo je ribarsko mjesto, dan ranije organizirana je ribarska noć, besplatno se dijelila riba i vino, zadržan je taj dobri običaj. Mnogi gosti dolaze upravo za sv. Lovru jer žele sudjelovati u našoj fešti – kaže Alijana Vukšić.

Stobreč je zapravo predgrađe Splita. Iako ga samo sedam kilometara dijeli od Dioklecijanove palače, daleko je od vreve grada. Turisti uživaju kupajući se na šljunčanoj plaži u kampu ili kamenitim valama u središtu mjesta, koje su nedavno uređene, odmaraju u hladu borova ili se odlučuju za aktivni odmor i sportske sadržaje kojih ne manjka.

Stobreč ima jedini golf teren na splitskom području.

Alijana Vukšić, direktorica TZ Split i Sanja Bošnjak, voditeljica marketinga stobrečkog kampa Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Ovo je ovo sportsko misto. Imamo i teniske terene, nogometni klub i igralište te malonogometne turnir. Ovo misto ima i ribički klub koji na svjetskim natjecanjima ostvaruje odlične rezultate, šahovski klub, streljanu – nabraja Alijana Vukšić i dodaje kako velik broj gostiju dolazi upravo zbog outdoor aktivnosti, planinarenja i pješačenja u obližnju Žrnovnicu, Sitno Gornje ili Sitno Donje na Mosoru.

Kamp otvoren cijele godine

Cijene su znatno povoljnije nego u Splitu, a puno je aktivnosti kojima se turisti mogu zabaviti.

02082023- Stobrec - Turisticka patroa, iako Stobrec administrativno pripada Splitu ima sve predispozicije da bude mjesto za sebe. Raznolika turisticka ponuda, Kamp, hostel, Hotel, privatni smjestaj, kafici, restorani, plaze... Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Alijana Vukšić iznosi podatak kako imaju više od 340 registriranih gospodarskih subjekata i više od 3000 kreveta u ponudi. Uz privatni smještaj i dva manja hotela, Stobreč se može pohvaliti i visokokvalitetnim kampom s četiri zvjezdice otvorenim cijele godine. Puni kapacitet mu je 1100 osoba.

- Želim istaknuti našu wellness i spa zonu, koja ima teretanu, jakuzi, tri saune, tri vanjska bazena... Imamo dva dječja parkića, kao i organiziranu animaciju za djecu i mlade. Utorkom u kampu imamo živu glazbu, a dva puta tjedno organiziramo kino večeri na plaži. Sva događanja su vrlo posjećena, što nije čudo, poseban je ugođaj. Kućni ljubimci su kod nas dobro došli. Imamo i plažu, tuševe i igralište za pse – govori Sanja Bošnjak, voditeljica marketinga. U sklopu kampa je košarkaško igralište, nogometno, odbojka na pijesku, imaju tenis terene, stolove za stolni tenis.

02082023- Stobrec - Turisticka patroa, iako Stobrec administrativno pripada Splitu ima sve predispozicije da bude mjesto za sebe. Raznolika turisticka ponuda, Kamp, hostel, Hotel, privatni smjestaj, kafici, restorani, plaze... Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Nudimo i najam sandolina, pedalina, kajaka i sup daski, one svijetle u mraku, vrlo je atraktivno, baš posebno izgleda. To je atrakcija na ušću Žrnovnice – kaže Sanja Bošnjak koja se hvali povećanjem od 15% u broju noćenja, potpuno su puni.

Stobreč je poznato gastronomsko odredište. Niz kvalitetnih restorana zadovoljit će i najprobirljivije gurmane.

02082023- Stobrec - Turisticka patroa, iako Stobrec administrativno pripada Splitu ima sve predispozicije da bude mjesto za sebe. Raznolika turisticka ponuda, Kamp, hostel, Hotel, privatni smjestaj, kafici, restorani, plaze... Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ocjene Gostoljubivost i susretljivost 10 Čistoća i urednost mjesta 9 Plaže 9 Raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Sadržaji za djecu 9 Događanja 9 Opskrbljenost 8 Autohtonost 9 Opći dojam 9 Ukupno 89