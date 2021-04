Turistička patrola Večernjaka ide dalje: Biramo između 16 lokacija na kontinentu

Prvi muzej bećarca na svijetu nalazi se u Pleternici, šume oko Barilovića kriju izgubljene sarkofage, a u toj općini u Karlovačkoj županiji nalazi se i jedinstveni “špiljski grad mrtvih” – rimska nekropola s kostima starim čak osamnaest stoljeća, travarica Mare Radolovich bila je posljednja istarska vještica, spaljena na lomači 1632. godine u kaštelu Grimani-Morosini u Svetvinčentu... U Velikom Grđevcu nalazi se vlak u snijegu Mate Lovraka, hrvatska Amazona je u Legradu, Križnica u općini Pitomača posljednji je panonski otok i do njega je moguće doći jedino skelom...

Trendovi njemačkog tržišta

Neke su to od priča iz kontinentalne Turističke patrole Večernjeg lista koje ćete moći čitati na stranicama Večernjaka od ponedjeljka. Predlažemo vam šesnaest destinacija koje u ovo pandemijsko doba možete obići na kontinentu, što ondje vidjeti i doživjeti a da pritom ne ugrozite sebe i druge. Pokušat ćemo vam otkriti neke nepoznate ili manje poznate skrivene kutke, šumske puteljke, prirodne ljepote...

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 18.02.2021., Trakoscan - Najatraktivniji i najposjeciniji dvorac u Hrvatskoj izgradjen je u 13. stoljecu u sustavu utvrda Zagorske knezevine. Nakon raspada Zagorske knezevine dvorac je pripao obitelji Draskovic, a danas je u vlasnistvu Republike Hrvatske. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Reportaže s tih odredišta objavljivat ćemo od ponedjeljka do petka, od 19. travnja do 10. svibnja. Započinjemo s reportažom iz Bednje u čijoj je općini bajkoviti dvorac Trakošćan, završavamo s onom iz Popovače u kojoj je barokni dvorac obitelji Erdõdy. Dan kasnije objavit ćemo tekst o pobjedniku kontinentalne patrole. Naime, svaku ćemo destinaciju ocjenjivati pa ćemo tako dijeliti maksimalno po deset bodova za urednost, izgled i čistoću mjesta, gostoljubivost domaćina, smještaj, sadržaje za djecu, biciklističke staze i sadržaje za rekreaciju, pješačke staze i šetnice, kulturne sadržaje, izletišta te opći dojam. Maksimalni je broj bodova koje dodjeljujemo 100, no u slučaju da se na vrhu naše ljestvice nađu dvije ili više destinacija s identičnim brojem bodova, o pobjedniku će odlučiti stručni žiri sastavljen od turističkih znalaca.

Što se tiče smještajnih kapaciteta, valja naglasiti da turisti u doba korone sve više traže kuće za odmor, kako domaći gosti tako i stranci. Potvrđuju to i nedavni rezultati istraživanja najveće svjetske tražilice za najam kuća za odmor HomeToGo po kojima je Hrvatska na tržištu Njemačke zauzela prvo mjesto na listi 100 najpopularnijih turističkih destinacija u 2021. godini, o čemu je bila izvijestila voditeljica ispostave Hrvatske turističke zajednice u Münchenu Nera Miličić.

– Istraživanje HomeToGo platforme pokazuje da smo prepoznati kao destinacija s vrhunskom ponudom kuća za odmor, posebno onih na osami i u prirodi, koje su trenutačno jako tražene. Okretanje prirodi svakako je trend koji će ostati i nakon pandemije – istaknula je Miličić.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 28.05.2020., Legrad - Opcina Legrad ima i skriveni turisticki adut ali jos uvijek nedovoljno neiskoristen. Rijec je o idilicnoj lokaciji, utoku (uscu) Mure u Dravu. Photo: Damir Spehar/PIXSELL

– Rezultati istraživanja bude optimizam kada govorimo o trendovima s njemačkog tržišta, inače najvažnijeg turističkog tržišta za hrvatski turizam. Međutim, pridržavanje svih propisanih mjera i dobra epidemiološka situacija u zemlji bit će osnovni preduvjet za realizaciju turističkog prometa, kako s tržišta Njemačke, tako i s ostalih tržišta – kazao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Alternativna mjesta

Istraživanje se temelji na 16 milijuna pretraženih pojmova u tražilici HomeToGo. Rezultati su pokazali da 63 posto ispitanika preferira odsjedanje u kući za odmor, njih 71 posto želi putovati osobnim automobilom, a kao motiv za putovanje 60 posto ispitanika izdvaja nacionalne parkove i prirodu.

K tome, Hrvatska turistička zajednica pokrenula je novu promotivnu kampanju “Croatia, your new office!” s ciljem pozicioniranja Hrvatske kao atraktivne i dobro pripremljene destinacije za digitalne nomade.

Hrvatska je jedna od prvih članica Europske unije koja je regulirala jednogodišnji privremeni boravak za digitalne nomade, a rezultat je to suradnje Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija te Ministarstva turizma i sporta. Hrvatski turizam prepoznaje ovu priliku u kontekstu razvoja cjelogodišnjeg turizma. Kvalitetnom ponudom i jednostavnijim procedurama nastojimo privući što više digitalnih nomada i tako promovirati našu destinaciju. Poslovanje digitalnih nomada izvrsna je prilika za hrvatsko gospodarstvo, a radujemo se što su digitalni nomadi sve zainteresiraniji za brojne hrvatske gradove. Vjerujem da će Hrvatska digitalne nomade oduševiti svojim prirodnim i kulturnim ljepotama kao i autentičnom ponudom – poručila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL 20.08.2020., Skrad - Ulaz u Zeleni vir zasticeni rezervat prirodnih vrijednosti u Hrvatskoj. Nalazi su u blizini Skrada na 302 metra nadmorske visine. Ima nekoliko pjesackih i planinskih staza. Na ulazu su Izletnicki dom i munjara Zeleni vir. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kao društveno odgovoran medij, na promociji hrvatskoga turizma, te najvažnije gospodarske grane u nas, radimo i mi u Večernjem listu. U sklopu naše Turističke patrole uz opis mjesta do lani smo dodjeljivali Večernjakove zvjezdice restoranima koje smo tijekom patroliranja posjećivali. Ove godine to, iz znanih razloga, nećemo činiti. Umjesto restorana predlagat ćemo vam druga mjesta koja vrijedi vidjeti, a koja se nalaze u blizini destinacije koju ocjenjujemo.

Lanjske godine, po mnogočemu neobične i drukčije od onih na koje smo navikli prije no što je nastupilo novo normalno, šampiona kontinentalne patrole bili smo pronašli u Lici. S osvojenih 95 od mogućih 100 bodova pobjednik kontinentalne Turističke patrole Večernjeg lista bio je Otočac, gradić u Gackoj dolini s jedva četiri tisuće stanovnika. Nije nam bilo najjednostavnije sažeti sve što nam se svidjelo u samom Otočcu, ali i cijelom kraju jer je valjalo pobrojiti sve ljepote koje Lika ima.

Posebna mjesta za plakete

Dodjela najstarije turističke nagrade – a Večernji list još od 1975. godine bira šampiona turizma, isprva na Jadranu, a od prije nekoliko godina i na kontinentu – uvijek završava svečanošću na kojoj se okuplja turistička elita – od ministra, župana, gradonačelnika do prvih ljudi turističke zajednice s nacionalne i lokalne razine. O tome koliko im znači to prestižno priznanje svjedoči i podatak da do današnjeg dana gradovi i turističke zajednice na svojim internetskim stranicama imaju tekstove o dobivenim nagradama, a plakete se sve ove godine čuvaju na posebnim mjestima.

Ove ćemo godine pobjednika na kontinentu birati između Bednje, Svetvinčenta, Pleternice, Križnice, Jastrebarskog, Barilovića, Svetog Martina na Muri, Velikog Grđevca, Skrada, Perušića, Stare Kapele, Nijemaca, Klanjca, Legrada i Popovače. Koje će se destinacije natjecati za šampionsku titulu na obali, otkrit ćemo početkom srpnja, nadajući se kako će nam se do tada vratiti barem djelić onoga starog normalnog koje nam nedostaje već više od 365 dana.

Lanjski je pobjednik kontinentalne Turističke patrole Večernjeg lista bio Otočac, gradić u kojem ljubitelji prirode uistinu mogu doći na svoje jer ona je ovdje netaknuta. No uz bok prirodnim ljepotama svakako treba staviti ovdašnje ljude – srdačne, otvorene, pune duha... Upravo su takvi domaćini Otočcu kao destinaciji i donijeli pobjedu u našem izboru.