Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROVJERITE SVOJE ZALIHE

Kako znati je li se brašno pokvarilo? Datum na ambalaži nije presudan, a ovi znakovi sve otkrivaju

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
18.01.2026.
u 08:42

Iako brašno ima dug rok trajanja, ono se ipak može pokvariti, osobito ako nije pravilno skladišteno. Prije nego što ga bacite samo zato što je istekao datum na ambalaži, provjerite nekoliko ključnih znakova koji će vam otkriti je li još uvijek sigurno za upotrebu.

Nisu sve vrste brašna jednake, što ima ključnu ulogu u njihovom roku trajanja. Primjerice, rafinirano bijelo brašno može najduže zadržati svježinu, dok brašna od cjelovitog zrna ili ona napravljena od orašastih plodova imaju kraći vijek trajanja. Razlog tome je veći udio prirodnih ulja u njima, koja s vremenom mogu užegnuti i pokvariti okus te kvalitetu namirnice.

Najjednostavniji i najpouzdaniji način provjere ispravnosti brašna jest osloniti se na osjetilo njuha. Prije upotrebe, jednostavno pomirišite brašno. Ako osjetite bilo kakav neugodan, kiselkast, užegao ili pljesniv miris, to je jasan znak da se pokvarilo i da ga ne biste trebali koristiti u pripremi jela, neovisno o datumu otisnutom na pakiranju. Osim mirisa, važni su i vizualni pokazatelji. Bilo kakva promjena boje, pojava neuobičajenih grudica koje se ne mogu razbiti, vidljiva plijesan ili prisutnost kuhinjskih moljaca i njihovih ličinki nedvojbeni su znakovi da je brašno potrebno odmah baciti.

Kako bi se takvi problemi izbjegli, ključno je pravilno skladištenje. Brašno čuvajte na suhom, tamnom i hladnom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline. Umjesto u originalnim papirnatim vrećicama, preporučuje se presipati ga u hermetički zatvorene posude od stakla ili plastike, a za dugotrajnije čuvanje može se staviti i u hladnjak ili zamrzivač, čime se dodatno smanjuje rizik od vlage i nametnika.

Iako datum 'najbolje upotrijebiti do' na pakiranju nije uvijek apsolutni pokazatelj neispravnosti, pogotovo ako je brašno bilo idealno skladišteno, najvažnije je uvijek vjerovati vlastitim osjetilima. Ako primijetite bilo koji od navedenih znakova ili jednostavno imate sumnju u svježinu i ispravnost, najsigurnija odluka je ne koristiti takvo brašno i baciti ga kako biste izbjegli potencijalne zdravstvene rizike.
Ključne riječi
hrana rok trajanja brašno

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!