Kako znati je li se brašno pokvarilo? Datum na ambalaži nije presudan, a ovi znakovi sve otkrivaju

Nisu sve vrste brašna jednake, što ima ključnu ulogu u njihovom roku trajanja. Primjerice, rafinirano bijelo brašno može najduže zadržati svježinu, dok brašna od cjelovitog zrna ili ona napravljena od orašastih plodova imaju kraći vijek trajanja. Razlog tome je veći udio prirodnih ulja u njima, koja s vremenom mogu užegnuti i pokvariti okus te kvalitetu namirnice.

Najjednostavniji i najpouzdaniji način provjere ispravnosti brašna jest osloniti se na osjetilo njuha. Prije upotrebe, jednostavno pomirišite brašno. Ako osjetite bilo kakav neugodan, kiselkast, užegao ili pljesniv miris, to je jasan znak da se pokvarilo i da ga ne biste trebali koristiti u pripremi jela, neovisno o datumu otisnutom na pakiranju. Osim mirisa, važni su i vizualni pokazatelji. Bilo kakva promjena boje, pojava neuobičajenih grudica koje se ne mogu razbiti, vidljiva plijesan ili prisutnost kuhinjskih moljaca i njihovih ličinki nedvojbeni su znakovi da je brašno potrebno odmah baciti.

Kako bi se takvi problemi izbjegli, ključno je pravilno skladištenje. Brašno čuvajte na suhom, tamnom i hladnom mjestu, daleko od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline. Umjesto u originalnim papirnatim vrećicama, preporučuje se presipati ga u hermetički zatvorene posude od stakla ili plastike, a za dugotrajnije čuvanje može se staviti i u hladnjak ili zamrzivač, čime se dodatno smanjuje rizik od vlage i nametnika.

Iako datum 'najbolje upotrijebiti do' na pakiranju nije uvijek apsolutni pokazatelj neispravnosti, pogotovo ako je brašno bilo idealno skladišteno, najvažnije je uvijek vjerovati vlastitim osjetilima. Ako primijetite bilo koji od navedenih znakova ili jednostavno imate sumnju u svježinu i ispravnost, najsigurnija odluka je ne koristiti takvo brašno i baciti ga kako biste izbjegli potencijalne zdravstvene rizike.