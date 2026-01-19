S 19 godina doživjela je iskustvo koje joj je promijenilo život: 'Pala sam s konja i znala sam da sam mrtva'

Trenuci u kojima se život nađe na samoj granici često ostavljaju najdublji trag. Iskustva bliske smrti mnogi opisuju kao izvanredna i teško objašnjiva jer se događaju u stanju kada je tijelo gotovo potpuno isključeno, a svijest, prema svjedočanstvima, ostaje izrazito živa. Za one koji su ih proživjeli, takva iskustva nerijetko mijenjaju pogled na život, strah od smrti i razumijevanje stvarnosti. To je iskustvo s 19 godina doživjela i Lura Ketchledge, što je zauvijek promijenilo njezinu percepciju svijeta.

U jednom nagovještaju užasa neposredno prije svog 13. rođendana pala je s konja koji je izgubio kontrolu. To je bilo njezino prvo izvantjelesno iskustvo. Ketchledge je imala osjećaj da se u svojoj viziji nalazi oko pet metara iza konja i da sve promatra kao gledatelj. "Bilo je jako šokantno, ali ujedno je djelovalo prirodno. Onda je sve završilo, a zatim me konj prignječio. Bila sam prilično teško ozlijeđena, ali uspjela sam ustati i skočiti na jednu nogu, pozvati roditelje i otići u bolnicu", objasnila je 66-godišnjakinja za dokumentarni projekt "Round Trip Death". Situacija se dogodila tijekom 70-ih, piše Mirror. "Nije bilo interneta. Kada biste počeli pričati o bilo kakvim psihičkim fenomenima poput napuštanja tijela kada ste imali 12 godina, bili biste proglašeni luđakom i stavljeni u luđačku kutiju", objasnila je Ketchledge koja danas živi u američkoj saveznoj državi Arkansas.

Nastavila je jahati tijekom tinejdžerskih godina i, kao i mnogih drugih jutara, jednog travanjskog dana 1979. odlučila je posjetiti štalu koju je poznavala i otići na jahanje. Odabrala je konja koji je bio "iznad njezinih sposobnosti". "S 19 godina misliš da si neuništiv", objasnila je. Provela je dan jašući, a zatim se susrela s još nekoliko jahača kada su odlučili utrkivati se natrag do štale. Ketchledge je rekla da to nije bila najpametnija odluka. Dok je konj galopirao punom brzinom, uspjela se zadržati u sedlu sve dok se konj nije spotaknuo.

"Znala sam da će biti gadno. Jednostavno sam to znala. Počela sam padati na desnu stranu konja i nikada nisam dotaknula tlo. Na vlastiti šok i užas, napustila sam svoje tijelo. Bilo je stvarno zastrašujuće. Sama nesreća nije bila strašna. Onda sam se spustila u mračnu jamu ili tunel. U jednom trenutku sam na konju. Imam 19 godina i živim svoj život najbolje što mogu. U sljedećem trenutku sam izvan tijela, u tom mračnom ponoru, i jasno sam znala da sam mrtva. Nije bilo nikakve sumnje", opisala je 66-godišnjakinja. Dodala je da je prepoznala smrt nad kojom nije imala nikakvu kontrolu.

"Osjećala sam se kao ja, osjećala sam kao da imam ruke, noge, glavu. Nisam osjećala bol. I dalje sam bila ja i spuštala sam se u tunel, a stranice su bile vrlo mekane i guste u isto vrijeme. Nije to bio klaustrofobičan osjećaj, više kao 'zum', ideš jako brzo", objasnila je. Ketchledge se tijekom izvantjelesnog iskustva susrela s djedom. "Umro je kada sam imala 12 godina. Voljela sam ga i obožavala, a on je bio tamo i čekao me. Znajući da je moj djed tamo, svi osjećaji nesreće i napuštanja mog tijela kao da su isparili. Bilo je olakšanje vidjeti ga. Najbolji dio je bio što više nije imao rak i što nije patio. Bio je još stariji, ali izgledao je kao najbolja verzija koju sam poznavala kad sam imala oko pet ili šest godina", opisala je.

Sjeća se da mu je postavljala mnoga pitanja, ali je osjećala da nikada neće dobiti sve odgovore koje je željela. "Nije to bio razgovor ustima, već razgovor mislima, bio je elegantniji i iskreniji. Mom djedu je bilo tako drago što me vidi. Bio je toliko uslužan i još uvijek me volio, i samo znati da još uvijek postoji je predivno. Sada, gledajući unatrag, točno znam kamo sam otišla. To je na epidermi stvarnosti. Nazvala bih to nastavkom postojanja. U tom trenutku bila sam vođena i izgubila sam trag djedu. Nisam mogla vidjeti vodiča, a onda, poput mjehurića ili lopti, počinješ vidjeti segmente svog života. Emocionalno sam još uvijek bila tinejdžerica i vidjela sam posljedice svojih postupaka, nepromišljene, grube stvari koje sam radila kao dijete. Kada nisam bila dobra prema jednoj djevojčici sa šest godina, tada sam osjetila njezino razočaranje u mene", objasnila je 66-godišnjakinja.

Dodala je da je i vidjela i dobre stvari koje je učinila tijekom života. "Lekcija koju sam dobila jest da je u redu proći kroz život kao dobra osoba, ali je važno ne miješati se u sudbinu druge osobe i ne biti prepreka. Osjetiš utjecaj svojih postupaka na drugu osobu", rekla je Ketchledge. Zatim je ušla u treću lokaciju s "drugim dušama". Rekla je da su joj pokazani njezini prošli životi i da joj se to nije svidjelo. Dodirnula je jednog starca i vidjela sebe kao njega. "Nije mi se svidjela ideja reinkarnacije. Bilo mi je teže s tim", izjavila je.

Zatim se našla na plaži. Boje su bile dublje i bogatije nego na Zemlji, a ondje je vidjela stablo života obasjano jarkim bojama. Sljedeći korak bio je da se sve to počelo topiti, uz gubitak osjećaja udova i prelazak u čistu svijest. Ketchledge je opisala stanje u kojem nije željela ništa i u kojem se kupala u moru ljubavi. "To je bilo kao da probijate oblake s drugim dušama. Postoji sjaj i vaša percepcija vida zaista je široka. Glazba je plutala u slučajnim valovima", opisala je svoje iskustvo. Međutim, u jednom obratu usisana je unatrag. Devetnaestogodišnjakinja se katapultirala natrag u razgovor sa svojim djedom. No, ovaj put su bili na drugom mjestu, u sloju izvan fizičkog carstva, koji je imao ljubičastu kvalitetu.

U tom trenutku nije ga htjela ostaviti, a onda je počela osjećati fizičku bol. Rekla je da je to bilo kao da se boca ponovno zatvara. "Nisam bila zahvalna jer nisam trebala biti ovdje. Pogledala sam prekrasni krajolik u Virginiji i pomislila sam da to nije stvarnost", objasnila je. Očajnički se željela vratiti svom djedu i nije bila sigurno koliko je dugo bila "odsutna". "Nisam bila sigurna da postoji dio mene koji nije bio ogreban", rekla je.

Nakon pada je odvezena u bolnicu gdje su joj previli rane. O svojem je iskustvo počela pričati četiri godine poslije nesreće nakon što su ljudi počeli pričati o iskustvima bliske smrti. Liječnik joj se nasmijao i optužio je da uzima droge. Ketchledge nije mogla ni s kim razgovarati o tome sve dok nije napunila 25 godina, kada je to ispričala svojoj baki koja joj je rekla da je i njezina majka imala slična iskustva. Ketchledge je rekla da joj je to pružilo ogromnu utjehu i sada redovito dijeli svoje iskustvo bliske smrti.