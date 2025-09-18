Ovo popularno jutarnje piće pomaže vam sniziti kolesterol: Pijte li ga i vi?

Ako ovo čitate, velika je vjerojatnost da razmišljate o tome kako sniziti kolesterol i zaštititi zdravlje srca. Dobra vijest je da nikada nije kasno za male promjene u rutini koje mogu imati veliki učinak. Osim prehrane, tjelovježbe i savjeta koje ste možda već dobili od svog liječnika, postoji jedan jednostavan jutarnji napitak koji vrijedi razmotriti – a mnogi ga ionako piju svakodnevno, prenosi Parade.

Prema Johns Hopkins Medicine, normalna razina ukupnog kolesterola kod odraslih trebala bi biti ispod 200 mg/dL, dok se vrijednosti iznad 250 mg/dL smatraju povišenima. No, nije svejedno ni koliko imate LDL (“lošeg”) i HDL (“dobrog”) kolesterola, kao ni vaša dob, stil života i druga zdravstvena stanja.

Kardiolozi ističu da crna kava bez šećera i mlijeka može pomoći u očuvanju zdravlja srca i smanjenju rizika od povišenog kolesterola. “Crna kava sama po sebi ima vrlo malo kalorija i ne sadrži masti ni šećere, pa ne doprinosi debljanju ni porastu triglicerida. Kada preskočite mlijeko i šećer, izbjegavate dva glavna krivca – zasićene masti i prazne kalorije”, objašnjava dr. Deepak Talreja, kardiolog i direktor kardiologije u Sentara Healthu.

Drugim riječima, iako kava sama po sebi nije lijek, crna, nezaslađena verzija puno je bolja opcija od cappuccina ili latte napitaka punih mlijeka, vrhnja i sirupa.

Važno je znati da se učinak kave razlikuje ovisno o tome kako je pripremate. Filtrirana kava (na primjer, na kapanje) općenito ne povisuje kolesterol. Nefiltrirana kava (francuska presa, espresso) sadrži prirodna ulja kafestol i kahweol koja mogu povećati LDL kolesterol ako se piju u velikim količinama. Ako pratite razine kolesterola, birajte filtriranu varijantu.

Alternativni jutarnji napitci

Naravno, kava nije za svakoga – neki ljudi loše podnose kofein, osjećaju nervozu ili probleme sa spavanjem. Za njih postoje zdrave alternative:

Zeleni čaj – bogat antioksidansima (katehinima) koji pomažu u snižavanju LDL-a.

Sojino mlijeko – ako ne volite crnu kavu, zamjena punomasnog mlijeka sojinim može blago sniziti kolesterol zahvaljujući biljnom proteinu.

Kada biti oprezan s kavom?

Osobe koje imaju nekontrolirani visoki krvni tlak ili poremećaje srčanog ritma trebale bi ograničiti unos kave, jer kofein može ubrzati rad srca. Također, oni osjetljivi na kofein trebaju biti oprezni zbog mogućih nuspojava poput anksioznosti, nesanice ili želučanih tegoba.