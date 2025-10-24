Znate li zašto, u kafiću, uz kavu dobijete čašu vode? Nije za piće, kao što mnogi misle

Znate li zašto u kafiću uz kavu dobijete i času vode? Razloga je mnogo, a po odgovor idemo do 16. stoljeća u Tursku i Grčku gdje je pijenje kave počelo, a u Zapadnoj Europi običaj se pojavio krajem 19. stoljeća. Iako mnogi misle suprotno, voda koje se posluživala uz kavu nije bila namijenjena za piće. Razlog je bio – žličica. Naime, mnoge su se žene žalile na problem sa žličicom za miješanje kave. Nakon miješanja, žličica bi bila prljava te su je one takvu morale staviti na tanjurić. Taj se potez smatrao nekulturnim i neelegantnim. Zato su ugostitelji odlučili početi posluživati vodu uz kavu – kako bi gosti mogli isprati prljavu žličicu prije odlaganja na tanjurić.

Ovaj ritual promijenio se 1873. godine kad su se uveli prvi sustavi gradskog vodovoda iz planinskih izvora. Naime, ugostitelji su tada htjeli dokazati da svoja pića pripremaju s čistom izvorskom vodom te da je ona sigurna za piće. Danas nam je najnormalnije dobiti čašu vode uz kavu, iako je u nekim restoranima i kafićima morate posebno zatražiti.

Ali, voda služi i za neutralizirane okusa. Funkcija vode je neutraliziranje okusa nepca prije i poslije ispijanja šalice kave, piše Tastylicious.com. Ona uklanja okus svega što ste konzumirali u proteklih sat vremena te vam pomaže da bolje okusite kavu – osobito ako je dobre kvalitete. Naravno, voda nas i hidratizira, što je iznimno važno s obzirom na to da kofein može imati diuretski učinak. Osim toga, smanjuje potencijalne nuspojave kofeina, poput anksioznosti i nesanice.