Mislite da je bezopasno? Ove tablete nikako ne smijete piti uz kavu - mogu izazvati srčane probleme
Mnogi ljudi imaju naviku popiti svoje jutarnje tablete uz šalicu kave, smatrajući to praktičnim i jednostavnim načinom početka dana. Ipak, stručnjaci upozoravaju da kombinacija kave i određenih lijekova može biti rizična te utjecati na učinkovitost lijeka ili čak izazvati ozbiljne zdravstvene posljedice. I dok je dokazano da kava smanjuje rizik od niza ozbiljnih zdravstvenih problema, od raka do srčanih bolesti, ispijanje lijekova sa šalicom kave ne samo da bi moglo smanjiti njihovu učinkovitost, već i povećati rizik od ozbiljnih nuspojava, upozorio je vodeći farmaceut. Od svakodnevnih lijekova protiv bolova do tableta za prehladu i gripu koje se mogu kupiti bez recepta i lijekova za krvni tlak, kofein može uzrokovati interakcije koje mijenjaju način na koji se lijekovi apsorbiraju, obrađuju i izlučuju iz tijela, i to nije uvijek najbolje.
"Vaša jutarnja kava može se činiti bezopasnom, ali kofein može utjecati na to kako vaše tijelo obrađuje lijekove. Glavne interakcije događaju se u vašoj jetri što može ubrzati brzinu razgradnje nekih lijekova ili pojačati njihove nuspojave. Ako redovito uzimate lijekove na recept, vrijedi razmisliti o tome kada i koliko kave pijete. Čak i male prilagodbe vremena uzimanja, poput čekanja sat vremena nakon uzimanja doze da popijete kavu, mogu utjecati na to koliko dobro vaš lijek djeluje i kako se osjećate", objasnio je farmaceut Ian Budd. Evo kako kava može utjecati na vaše lijekove i koje su problematične kombinacije koje treba izbjegavati, piše Daily Mail.
Lijekovi za prehladu i gripu: "Mnogi lijekovi za prehladu i gripu sadrže kofein da bi se suzbila pospanost ili dekongestive poput pseudoefedrina", rekao je Budd. Pseudoefedrin je vrsta dekongestivnog lijeka koji vam može pomoći da lakše dišete kada imate začepljen nos, a također je sastojak brojnih lijekova za prehladu i gripu koji se mogu kupiti bez recepta. "Kombiniranje ovih lijekova s kavom može previše stimulirati vaš živčani sustav, što dovodi do nervoze, palpitacija ili povišenog krvnog tlaka", objasnio je stručnjak.
To je zato što, iako dekongestivni lijekovi mogu ublažiti začepljenost nosa i omogućiti lakše disanje, oni su ujedno i snažni stimulansi koji imaju sličan učinak na središnji živčani sustav kao kofein, što rezultira nemirom i pogoršanjem simptoma. Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je također upozorila da pseudoefedrin također može povisiti krvni tlak i broj otkucaja srca, baš kao i kava.
Sredstva protiv bolova: Paracetamol i ibuprofen, koje milijuni koriste za liječenje svega, od glavobolje do vrućice, sigurni su kada se uzimaju pravilno, a to znači da treba izbjegavati ispijanje tableta sa šalicom kave. Problem s uparivanjem proizlazi iz načina na koji tijelo obrađuje lijekove protiv bolova, pri čemu prekomjerna upotreba iritira sluznicu želuca i povećava rizik od čira na želucu. "Kiselost kave može pogoršati ovu iritaciju i povećati rizik od žgaravice", rekao je Budd.
To je zato što kofein stimulira proizvodnju želučane kiseline i opušta ventil na vrhu želuca, povećavajući rizik od vraćanja kiseline u jednjak i izazivanja osjećaja peckanja. Prekomjerna upotreba lijekova protiv bolova također može iritirati želudac, što je pojačano učincima kofeina, što u nekim slučajevima može dovesti do infekcije poznate kao peritonitis. Ako se ne liječi, stanje može biti opasno po život.
Lijekovi za krvni tlak: Iako postoje mnoge promjene u načinu života koje ljudi mogu napraviti da bi snizili krvni tlak poput smanjenja unosa alkohola, upravljanja stresom i prestanka pušenja, lijekovi i dalje mogu biti potrebni za zaštitu srca, mozga i bubrega. Jedan od takvih lijekova su ACE inhibitori koji pomažu krvnim žilama da se opuste i prošire, snižavajući krvni tlak. No, kofein može uzrokovati manju apsorpciju lijeka, što ometa njegovu sposobnost opuštanja krvnih žila i stavljajući dodatni pritisak na krvne žile, srce i druge organe te povećavajući rizik od srčanog i moždanog udara, pa čak i demencije.
Lijekovi za štitnjaču: Levotiroksin, najčešći tretman za smanjenu aktivnost štitnjače, vrlo je vremenski osjetljiv, a vaša jutarnja kava može utjecati na učinkovitost lijeka. Studije su čak pokazale da ispijanje kave prerano nakon uzimanja levotiroksina može smanjiti njegovu apsorpciju i do 50 posto, što znači da se simptomi poput umora, debljanja i probavnih problema mogu vratiti, čak i ako ispravno uzimate lijek. To je zato što kofein ubrzava pokretljivost crijeva, smanjujući vrijeme apsorpcije lijeka. Stoga je farmaceut predložio da pričekate barem pola sata nakon uzimanja doze prije nego što popijete jutarnju kavu.
Antidepresivi: Pijenje kave, osobito u većim količinama, može pojačati učinke nekih antidepresiva, stvarajući kompleks s lijekovima koji otežava njihov unos u organizam. "Neke antidepresive, posebno selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI), obrađuje isti jetreni enzim kao i kofein. To znači da kava može usporiti način na koji vaše tijelo uklanja kofein ili lijek, čime se povećavaju nuspojave poput nemira, nesanice ili ubrzanog rada srca", objasnio je Budd.
U rijetkim slučajevima, kada su ljudi konzumirali značajnu količinu kave u kratkom razdoblju, tada to čak može doprinijeti serotoninskom sindromu, odnosno ozbiljnoj interakciji lijekova uzrokovanoj visokom razinom serotonina u tijelu. Simptomi mogu varirati od blagih do teških, uključujući zbunjenost, uznemirenost, ubrzan rad srca, pretjerano znojenje i drhtanje te ih treba odmah liječiti.
Lijekovi za osteoporozu: Oni koji uzimaju lijekove za jačanje kostiju trebali bi preispitati unos kofeina. "Lijekove poput alendora ili risedronata treba uzimati na prazan želudac, a kava može spriječiti njihovu pravilnu apsorpciju. Zato je najbolje pričekati barem 30 minuta prije nego što popijete jutarnju kavu da biste u potpunosti iskoristili prednosti lijeka", savjetovao je Budd.
No, ljudi s problemom stanjivanja kostiju, koji se razvija sporo tijekom nekoliko godina, možda bi trebali prijeći na kavu bez kofeina jer kofein može ometati apsorpciju esencijalnih vitamina i minerala, poput vitamina D i kalcija, iz namirnica koje podržavaju zdravlje kostiju. "Imajte na umu da s vremenom višak kofeina također može smanjiti apsorpciju kalcija", zaključio je farmaceut.