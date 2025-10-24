Stručnjakinja za spavanje otkriva: Radite ove stvari tijekom dana i lakše ćete zaspati navečer

Često za nesanicu krivimo stres, umor ili previše vremena provedenog pred ekranom, no rijetko pomislimo da uzrok možda leži u onome što jedemo i pijemo tijekom dana. Hrana i piće koje konzumiramo mogu imati značajan utjecaj na kvalitetu našeg sna, od razine energije i hormona do rada probave. Neke namirnice potiču opuštanje i mirniji san, dok druge mogu ometati prirodni ritam tijela i otežati uspavljivanje. Nesanica i poremećen san problem su koji muči milijune ljudi diljem svijeta, a ljudi su uvijek u potrazi za jednostavnim rješenjima za borbu protiv ovog sveprisutnog problema.

Srećom, stručnjakinja za spavanje podijelila je jednu namirnicu koju bi ljudi trebali jesti odmah nakon buđenja da bi osigurali dobar san i probudili se osvježeni i spremni za dan. U suradnji s tvrtkom za luksuzni namještaj za spavaće sobe Comfybedss, dr. Deborah Lee, stručnjakinja za spavanje u Doctor Foxu, otkrila je jednu namirnicu koju ljudi mogu jesti ujutro da bi se mirno naspavali. Također je objasnila kako pojedinci mogu pomoći sebi da se probude ujutro osjećajući se manje tromo i osvježenije za suočavanje s danom, piše Daily Express.

"Možda je najlakše posegnuti za energetskom pločicom ili ubaciti kruh u toster, ali doručak bogat ugljikohidratima i proteinima pomoći će vam da se brže razbudite i osjećate energičnije. Jaja su izvrstan izvor proteina, pa ako imate vremena pripremiti omlet s omiljenim mesom i sirom, to bi trebalo biti savršeno rješenje", rekla je dr. Lee.

Međutim, upozorila je da, ako ujutro pojedete nešto preslatko, poput nekih vrsta žitarica, razina šećera u krvi može naglo porasti, što vas može učiniti još pospanijima i umornijima. Dr. Lee je također podijelila nekoliko savjeta i trikova o stvarima koje možete učiniti da se brže probudite i osjećate osvježeno, a ovo su četiri načina kako izbjeći osjećaj umora i tromosti na početku dana.

Izbjegavajte kavu: Iako su jaja "obavezna" namirnica za doručak, jedan napitak najbolje je izbjegavati odmah nakon buđenja, prema stručnjakinji za spavanje. "Naravno, kada se probudimo, tada prvo što želimo učiniti je popiti kavu da bismo se pravilno razbudili. Međutim, ne biste trebali posezati za kofeinom barem 45 minuta nakon što se probudite jer će vam tada kofein dati najveću dozu", objasnila je dr. Lee.

Pazite na svoj cirkadijalni ritam: "Vaš cirkadijalni ritam je obrazac koji vaše tijelo slijedi da bi znalo kada je vrijeme za spavanje, a kada za buđenje. Veliki faktor u tome je rutina i osiguravanje da idete spavati u isto vrijeme svake noći i budite se u isto vrijeme svako jutro", podijelila je dr. Lee. Objasnila je nije potrebno održavati samo obrazac spavanja, već i vaše dnevne obroke, rutinu tuširanja i kupanja te vrijeme "gašenja" tehnologije. "Možda će to biti malo teže vikendom, ali ako izdržite, onda će vam buđenje u ponedjeljak biti puno lakše", dodala je.

Uvedite vježbanje u jutarnju rutinu: "Nema mnogo ljudi koji se probude ujutro i uzbude se pri pomisli na jutarnju vježbu. Međutim, istraživanja su pokazala da će vam 30-minutni trening srednjeg napora pomoći da se razbudite puno brže", objasnila je stručnjakinja. Ne mora to biti iscrpljujući trening, a čak i brza šetnja oko bloka može pomoći umornim očima.

Osvijetlite sobu: "Kada vaše oči ujutro vide svjetlo, tada to vašem mozgu daje signale da je vrijeme za buđenje. Ako imate zavjese za zamračivanje, to može biti jako zbunjujuće za um. Uložite u noćnu lampu koju možete upaliti čim se probudite. No, ako možete iskoristiti prirodno svjetlo otvaranjem zavjesa i izlaskom van što je prije moguće, onda je to bolja opcija", zaključila je dr. Lee.