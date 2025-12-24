Znate li kako se mrtva tijela prevoze avionima - i što se događa ako putnik umre tijekom leta?

Ovog tjedna let easyJeta iz Malage za London Gatwick otkazan je neposredno prije polijetanja nakon što je kabinsko osoblje obaviješteno da je jedna putnica preminula u zrakoplovu. Riječ je o 89-godišnjoj britanskoj državljanki, a prema navodima pojedinih putnika, žena je navodno viđena “pogrbljena” u salonu za odlaske, a neki su tvrdili kako su vjerovali da je “već bila mrtva” dok ju je obitelj unosila u avion. No te su tvrdnje ubrzo demantirali i zrakoplovna kompanija easyJet i španjolska Civilna garda.

Iz easyJeta su poručili kako je putnica imala važeću liječničku potvrdu koja joj je dopuštala putovanje zrakoplovom te da je bila pod nadzorom medicinskog osoblja. “Tek nakon ulaska u avion putnici je bila potrebna hitna medicinska pomoć i, nažalost, preminula je”, izjavio je glasnogovornik kompanije.

Iako je ovakav događaj iznimno potresan za putnike i posadu, smrtni slučajevi tijekom leta nisu toliko rijetki koliko se misli. Prema podacima American Journal of Emergency Medicine, smrtnost zbog medicinskih događaja u avionu iznosi oko 0,21 na milijun putnika. S obzirom na to da je tijekom 2024. godine zrakoplovima putovalo procijenjenih 9,4 milijarde ljudi, to znači da je gotovo 2.000 osoba preminulo tijekom leta. Uz to, svake se godine oko 50.000 tijela prevozi avionima zbog repatrijacije ili pogreba u drugoj zemlji.

Što se događa ako se putniku pogorša stanje tijekom leta?

Bivša stjuardesa Lisa Hughes objašnjava da je kabinsko osoblje obučeno za pružanje osnovne prve pomoći i korištenje medicinskih kompleta koji se nalaze u avionu. “Prvi korak uvijek je pitati ima li među putnicima liječnika ili medicinskih stručnjaka koji mogu pomoći”, rekla je za Metro.

Istodobno se o situaciji obavještava kapetan, a posada po potrebi daje kisik, lijekove ili pruža druge osnovne medicinske mjere. U ozbiljnim slučajevima, kapetan može odlučiti preusmjeriti let na najbližu zračnu luku, često uz savjetovanje s liječnicima na zemlji putem posebnih komunikacijskih kanala.

Ako putnik, nažalost, premine prije slijetanja, postupci se razlikuju od kompanije do kompanije, no cilj je uvijek očuvati dostojanstvo pokojnika. Tijelo se, ako je moguće, premješta u privatniji dio zrakoplova – prazan red sjedala, poslovnu klasu ili prostor za odmor posade – te se pokriva kako ne bi bilo u vidokrugu drugih putnika.

Avion zatim može nastaviti prema odredištu ili se preusmjeriti, ovisno o okolnostima i procjeni kapetana. Po slijetanju, slučaj preuzimaju lokalne vlasti i službe na terenu, a obitelji se pruža potrebna podrška. “Ne postoji obveza promjene rute leta u slučaju smrti u avionu”, objasnio je dr. Arnold Seid, medicinski direktor Global Rescuea, za CN Traveller, “Pilot mora slijediti propise zemlje odredišta i interne protokole aviokompanije”.

Kako se prevoze posmrtni ostaci avionom?

Kada se prevozi osoba koja je već preminula, pravila su znatno stroža. Većina zrakoplovnih kompanija tu uslugu obavlja kroz posebne teretne odjele, a niskotarifni prijevoznici često nemaju potrebnu infrastrukturu.

Dokumentacija ovisi o zemlji, no za repatrijaciju u Hrvatsku je obično potrebna sprovoznica (Odobrenje za prijevoz): Izdaje je konzulat/veleposlanstvo RH u državi preminulog (ako je umro u inozemstvu).

Dokumenti za sprovodnicu:

Identifikacijska isprava preminule osobe.

Liječnička potvrda o smrti (s naznakom uzroka).

Izvadak iz matice umrlih (izdan u inozemstvu).

Dokaz o državljanstvu preminule osobe.

Podaci o osobi koja prati tijelo.

Podaci o prijevozniku (zrakoplov/auto).

Potvrda groblja o mjestu ukopa (ako preminuli nije bio hrvatski državljanin).

Iako to nije zakonski propisano u svim državama, većina aviokompanija zahtijeva balzamiranje tijela te hermetički zatvoren ili cinkom obložen lijes. Posmrtni ostaci prevoze se u teretnom dijelu aviona, a članovi obitelji mogu, ali ne moraju, putovati istim letom. Po dolasku, lokalno pogrebno poduzeće preuzima tijelo i organizira daljnje postupke u skladu s željama obitelji.

Koliko košta repatrijacija?

Cijena prijevoza pokojnika zrakoplovom ovisi o udaljenosti, vrsti lijesa i dodatnim zahtjevima, a najčešće se kreće između 2.300 i 4.500 eura. U složenijim slučajevima, troškovi mogu doseći i do 17.000 eura.