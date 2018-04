Stručnjak poručuje: Ovu hranu ne biste trebali jesti u restoranima!

Bill Marler, odvjetnik koji zastupa osobe koje su u sudskim sporovima s restoranima u kojima su se otrovali hranom i koji je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka na polju trovanja hranom, dao je za Businnes Insider svoj popis hrane koju nikako ne biste trebali naručiti u restoranu ili raditi u svojoj kuhinji.

- Danas je najveći problem u restoranima brze prehrane radnik koji kopa nos pa vam onda radi burrito, kaže Marler.

Uz standardni strah od lanaca restorana brze prehrane, Marler kaže kako ni u klasičnim restoranima niste u potpunosti sigurni.

Zato nam je pomogao i otkrio kojih pet stvari nikada ne biste trebali jesti izvan svoje kuće.

SALATE

Za mnoge jedan od sigurnijih izbora zapravo je jedan od najriskantnijih.

- Rađe bih jeo sushi nego salatu, rekao je Marler.

Razlog je što kuhanjem povrća i meha ubijamo klice koje su opasne, u salatama se nalazi mnogo sirove hrane. Dovoljno je da se E.Coli nađe na jednom malom listiću jer ćete ju miješanjem proširiti po cijeloj salati.

SLADOLED IZ AUTOMATA

Čistoća strojeva za led i sladoled mogu uzrokovati velike probleme kada radnici ne slijede sigurnosne smjernice. Ponekad se može pronaći i plijesan.

SIROVO MESO

Vječita tema mesoljubaca. Rare, medium-rare, medium, well done...kakvo meso je najbolje?

Marler kaže da je sve pečeno slabije od "well done" opasno po zdravlje, jer sirovo meso može sadržavati E.Coli ili salmonelu.

ŠVEDSKI STOL

"Nikada ne jedem hranu na švedskom stolu", rekao je Marler.

Švedski stolovi imaju povećani rizik od izlaganja bakterijama zbog ljudi koji bi mogli dotaknuti ili kihnuti na hranu, kontaminirajući jelo za bilo koga drugoga. Drugi problem je temperatura jer posuđe koje se nalazi na sobnoj temperaturi je prava prilika za bakterije kojima toplina odgovara.

HRANA IZ INOZEMSTVA

Marler predlaže da se proba jesti hrana koja prođe kroz što manje ruku dok dođe do vašeg stola jer svaki je radnik u lancu prijenosu hrane do vas potencijalni prijenosnik bakterija.