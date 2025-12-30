Mučite se sa snom? Stavite ovu biljku ispod jastuka i spavajte mirno cijelu noć

Mnogi ljudi svakodnevno imaju problema sa snom, bilo da se radi o teškoćama s uspavljivanjem, učestalim buđenjem tijekom noći ili nemirnim snovima. Nedostatak kvalitetnog sna može utjecati na raspoloženje, koncentraciju i opće zdravlje, pa mnogi traže jednostavne tehnike i trikove koji bi im pomogli da brže zaspu i provedu mirnu noć. Može biti teško dobro se naspavati, posebno tijekom božićnih blagdana. Uzbuđenje, osjećaj umora nakon obilnih obroka - sve to je previše kada ste stalno preplavljeni stimulacijama.

No, stara narodna priča može biti odgovor na vaše molitve, a sve što vam treba je jedna biljka koju možda već imate kuhinjskom ormariću. Lovorov list, osnovna namirnica u mnogim kuhinjama, poznat je po svojim transformativnim kulinarskim moćima. Jedan list može poboljšati curry ili umak za tjesteninu, ali sada je biljka pronašla neočekivanu novu upotrebu daleko od štednjaka. U viralnom trendu na društvenim mrežama ljudi stavljaju sušene lovorove listove ispod jastuka noću te tvrde da taj jednostavan trik značajno poboljšava kvalitetu sna. U indijskoj kulturi, lovorov list odavno se povezuje s toplinom, zaštitom i blagostanjem, često se pojavljuje u biljnim lijekovima, ritualima i svakodnevnom folkloru, piše Daily Express.

Sve više ljudi prakticira stavljanje osušenih lovorovih listova pod jastuk noću, vjerujući da ovaj ritual pomaže u opuštanju, potiče bolji san i pozitivne snove. Ovaj trend je privukao posebnu pozornost u Indiji. Influencerica Sheetal podijelila je svoje iskustvo s trikom, tvrdeći da joj je donio "jasnoću" u snove. Zanimljivo je da ovaj koncept nije nov. Tisućljećima su razne kulture koristile mirisno bilje slično lovorovom listu da bi smirile um prije spavanja.

U staroj Grčkoj i Rimu, lovorov list bio je simbol mudrosti i zaštite za koji se vjerovalo da potiče mentalnu jasnoću. Iako ne postoje značajni znanstveni dokazi da lovorov list izravno poboljšava san ili utječe na snove, stručnjaci su sugerirali da rituali prije spavanja poput ovog mogu biti korisni sami po sebi. Ponavljanje jednostavne radnje može pomoći i vašem tijelu i umu da se opuste, olakšavajući vam uspavljivanje.