Vrijeme je za donošenje novogodišnjih odluka: Ovih 9 promjena svakome će popraviti život
Iako prava promjena ne ovisi o datumu nego o odluci da neke stvari u svom životu posložimo drugačije, upravo je Nova godina mnoge je povod za donošenje takvih odluka. Novogodišnje odluke nisu kazna ni popis zabrana, nego mali dogovor sa samim sobom u nastojanju da nam svakodnevica bude zdravija i smislenija. Evo nekih odluka koje su dobre za sve nas, bez obzira na to kada ih donesemo.
Spavajte dovoljno i čuvajte ritam: San nije luksuz, nego temelj raspoloženja, koncentracije i otpornosti na stres. Odluka može biti jednostavna: ići u krevet 30 minuta ranije ili svaki dan ustajati u približno isto vrijeme. Kada posložite san, lakše ćete donositi i održati puno drugih odluka.
Krećite se svaki dan, makar malo: Ne morate početi trenirati da biste bili aktivniji. Dovoljno je uvesti šetnju, korištenje stepenice umjesto dizala ili kratko istezanje. Svakodnevno kretanje pomaže tijelu, ali i glavi, jer troši napetost i vraća energiju. Kad se fokusirate na dosljednost umjesto na savršen plan, rezultati dođu prirodnije.
Jedite jednostavnije i više 'prave' hrane: Odluka nije dijeta nego povratak osnovama: više povrća, voća, cjelovitih namirnica i manje ultra-prerađenog. Ne morate sve promijeniti odjednom, jedan bolji obrok dnevno je već pomak. Kada hrana postane gorivo, a ne stalna nagrada, tijelo će vam brzo zahvaliti.
Pijte više vode: Mnogi su umorni, razdražljivi ili imaju glavobolje samo zato što su dehidrirani. Odluka može biti čaša vode uz svaku kavu ili boca na stolu kao podsjetnik. Usput, smanjuje se i potreba za sokovima i grickalicama 'jer mi nešto fali'.
Uredite odnos s ekranima: Ekrani nisu problem sami po sebi nego kada nam pojedu san, živce i fokus. Odluka može biti 'bez mobitela prvih i zadnjih 30 minuta dana' ili postavljanje jasne granice za društvene mreže. Manje skrolanja često znači više prisutnosti i više vremena koje se odjednom 'misteriozno' pojavi.
Dovršite ono što stalno odgađate: Nedovršene sitnice troše mentalni prostor kao pozadinski šum. Odluka može biti rješavanje jedne odgođene stvari tjedno: poziv, pregled, mail, ladica, papiri. Svaki put kada nešto zatvorite, osjetite olakšanje koje motivira za sljedeći zadatak.
Štedite pametnije, bez drame: Financijski mir često dolazi iz malih navika, a ne iz velikih rezova. Odluka može biti automatska štednja, makar i simbolična, praćenje troškova ili pravilo '24 sata prije impulzivne kupnje'. Kada novac ima plan, manje je krivnje, a više kontrole.
Njegujte odnose koji vas pune, a ne prazne: Kvalitetni odnosi su najbolji 'wellness' koji postoji, samo ih često uzimamo zdravo za gotovo. Odluka može biti javiti se jednom tjedno nekome važnom, češće reći 'hvala' ili uvesti zajedničku kavu bez mobitela. I jednako važno: naučiti reći 'ne' ljudima i obavezama koje vas stalno iscrpljuju.
Učite nešto novo, makar 10 minuta dnevno: Učenje ne mora značiti odlazak u školu. To može biti knjiga, jezik, hobi, kuhanje, alat, vještina koja vas zanima. Odluka da svaki dan napravite mali korak gradi samopouzdanje i osjećaj napretka. A kada osjećamo da rastemo, i ostatak života nekako lakše sjedne na mjesto.