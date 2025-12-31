Običaji za novogodišnju noć: Znate li zašto se na Silvestrovo nosi crveno rublje?

U Hrvatskoj su poznati novogodišnji običaji i vjerovanja koji su potekli iz davnina. Neki se i danas još uvijek prate i koriste, dok su drugi pali u zaborav. Vrijeme je da saznate koji su to običaji, a možda neki i prihvatite. Prema proširenim vjerovanjima, nekada je bilo važno što će se raditi za doček jer on određuje kakva će biti naredna godina. Stoga se svatko trudio rano ustati, dobro najesti, zabaviti se te izbjeći svađu. Također je bilo važno koga ćete prvo vidjeti u Novoj godini. Ako prvo sretnete muškarca, godina će vam biti sretna i puna novaca. No, ako prvo sretnete ženu, vaša godina bit će nesretna, kako piše Narodni.net.

Važno je bilo i da novogodišnji stol bude obilat, kako bi i godina bila obilna i plodna. Moralo se paziti i na hranu koja se posluživala. Najbolje je bilo pripremiti svinju jer je ona predstavljala kretanje unaprijed i sreću. Perad se nije pripremala jer kokoš 'čeprka' svuda, zec jer on bježi i odnosi sreću, a riba jer zajedno s njom otpliva i blagostanje.

Jedan običaj koji je i danas popularan, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj je nošenje crvenog donjeg rublja. Ovaj običaj potekao je iz Španjolske, gdje se vjerovalo da crveno donje rublje nose osobe koje traže ljubav, dok oni koji traže rast i razvoj u karijeri nose žuto. Međutim, donje rublje ne biste smjeli kupiti sami, već bi vam ga netko trebao pokloniti, a nakon novogodišnje noći trebate ga baciti, kako bi se ‘magija’ uistinu ostvarila.

Na novogodišnji dan čak se ne bi kosa prala kako ne biste imali glavobolje kroz godinu te ako ste povješali veš, obavezno ga skinite kako vam stoka ne bi uginula i imali biste plodnu godinu.