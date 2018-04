Dala je restoranu tri zvjezdice, a šef je onda učinio nešto šokantno

Yesha Callahan iz restorana La Porchett u Virginiji naručila je hamburger i krumpiriće. Ispričala je da je dostavljač bio izrazito ljubazan i da je pitao može li napisati recenziju. No, kada je otvorila kutiju s hranom ostala je razočarana. Pronašla je užasne krumpiriće i nedavno odmrznuti hamburger bez salate i rajčice.

I tako je ostavila samo tri zvjezdice na Yelpu dodajući da nije bila oduševljena onime što je dobila. 'Možda ću sljedeći put pokušati s pizzom', napisala je.

Oko 22 sata, čula je kucanje na vratima. Nije htjela otvoriti. Potom joj je počeo zvoniti telefon ali nije znala čiji je broj.

Nakon toga je poslušala ostavljenu poruku na telefonu. "Pozdrav, ovdje je menadžer La Porchetta. Ja sam ispred vaših vrata. Hoću razgovarati s vama o vašoj poruci oko usluge", glasila je poruka.

So the night just got weird. My dinner was delivered & the delivery guy asked me to leave a review on @YelpNoVA. So I left a 3 star review bc it was mediocre. Why did the manager motherfucker just knock on my door at 10pm & then called to say he was outside. Wtf.