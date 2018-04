Hrana za bogove ili kombinacija iz pakla? Ovaj sendvič posvađao je gurmane

Obiteljski recepti koji se prenose s koljena na koljeno imaju posebno mjesto u srcima svakog od nas.

Maštovitost je dobrodošla, no čini se da su neki u kreiranju obiteljskih receptura ipak otišli korak predaleko. Ili, bolje rečeno, u sasvim pogrešnu stranu.

Velika gurmanska svađa izbila je ovih dana na Twitteru glede kontroverznog sendviča s maslacem od kikirikija i kiselim krastavcem.

Za neke, riječ je hrani za bogove, drugi pak vjeruju da je riječ o kombinaciji iz pakla.

This is not odd. At all. I ate #peanutbutter & #pickle as a kid.



I also ate PB & #mayonnaise sandwiches & #ketchup #mustard sandwiches. My sister also created (& we ate) #icetea mix (or #pixiestixs), potato chip & red hot sandwiches. @nytimes #recipeshttps://t.co/ZAzMnioRKB