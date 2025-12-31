RECEPT DANA Uđite u novu godinu uz dalmatinsku pašticadu: Jednom kad je probate, nećete više tražiti drugi recept!

Pašticada je jedno od najpoznatijih dalmatinskih jela, pravi klasik koji se priprema s puno ljubavi i strpljenja. Ova bogata, sporo kuhana goveđa pečenka u gustome umaku od vina, suhih šljiva i začina tradicionalno se poslužuje s domaćim njokima. Vrijeme pripreme: 2-3 dana mariniranja + 3-4 sata kuhanja. Iako se priprema dugo, vrijedi apsolutno svake minute!

Sastojci za pašticadu:

Za marinadu:

1,5 kg junećeg frikandoa (but) ili goveđe ruže

500 ml vinskog octa

500 ml crnog vina

2 glavice luka

2 mrkve

2 lista lovora

5 češnja češnjaka

5 klinčića

1 žličica papra u zrnu

Za kuhanje:

100 g pancete

1 glavica crvenog luka

2 mrkve

2 korijena peršina

1 kriška celera

100 g suhih šljiva

50 g suhih smokava (po želji)

2 dcl prošeka ili crnog vina

2 dcl goveđeg temeljca (ili vode)

3 žlice koncentrata rajčice

1 žlica brašna

2 žlice svinjske masti ili maslinovog ulja

Muškatni oraščić, papar i sol po ukusu

Priprema: Očistite meso od viška masnoće i kožica. U dublju posudu stavite meso i prelijte ga octom i vinom. Dodajte narezane mrkve, luk, češnjak, lovorov list, klinčiće i papar u zrnu. Pokrijte i ostavite u hladnjaku najmanje 24 sata (idealno 48 sati). Izvadite meso iz marinade, dobro ga osušite i zarežite džepiće u koje ćete staviti trakice pancete. U velikom loncu zagrijte mast ili ulje i zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu koricu. Izvadite i stavite sa strane.

U istom loncu na preostaloj masnoći pirjajte sitno sjeckani crveni luk, mrkvu, peršin i celer dok ne omekšaju. Dodajte sitno sjeckane suhe šljive i smokve te umiješajte koncentrat rajčice i žlicu brašna. Deglazirajte prošekom ili crnim vinom i pustite da alkohol ispari. Vratite meso u lonac i prelijte ga marinadom koju ste prethodno procijedili. Dodajte goveđi temeljac (ili vodu), malo naribanog muškatnog oraščića, soli i papra po ukusu. Pokrijte i kuhajte na laganoj vatri 3-4 sata. Povremeno provjeravajte i dolijevajte tekućinu po potrebi.

Kada je meso mekano, izvadite ga i narežite na tanke ploške. Umak usitnite štapnim mikserom ili propasirajte kako biste dobili svilenkastu teksturu. Po želji, umak dodatno reducirajte ako želite gušću konzistenciju. Pašticada se tradicionalno poslužuje s domaćim njokima. Po želji, pospite svježe sjeckanim peršinom i poslužite uz čašu dobrog dalmatinskog vina.