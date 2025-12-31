Naši Portali
kao iz konobe

RECEPT DANA Uđite u novu godinu uz dalmatinsku pašticadu: Jednom kad je probate, nećete više tražiti drugi recept!

Pašticada s njokima
Ana Hajduk
31.12.2025.
u 09:30

Pašticada je omiljeni dalmatinski specijalitet. Uživajte u ovom klasiku. Dobar tek!

Pašticada je jedno od najpoznatijih dalmatinskih jela, pravi klasik koji se priprema s puno ljubavi i strpljenja. Ova bogata, sporo kuhana goveđa pečenka u gustome umaku od vina, suhih šljiva i začina tradicionalno se poslužuje s domaćim njokima. Vrijeme pripreme: 2-3 dana mariniranja + 3-4 sata kuhanja. Iako se priprema dugo, vrijedi apsolutno svake minute! 

Sastojci za pašticadu:

Za marinadu:

  • 1,5 kg junećeg frikandoa (but) ili goveđe ruže
  • 500 ml vinskog octa
  • 500 ml crnog vina
  • 2 glavice luka
  • 2 mrkve
  • 2 lista lovora
  • 5 češnja češnjaka
  • 5 klinčića
  • 1 žličica papra u zrnu

Za kuhanje:

  • 100 g pancete
  • 1 glavica crvenog luka
  • 2 mrkve
  • 2 korijena peršina
  • 1 kriška celera
  • 100 g suhih šljiva
  • 50 g suhih smokava (po želji)
  • 2 dcl prošeka ili crnog vina
  • 2 dcl goveđeg temeljca (ili vode)
  • 3 žlice koncentrata rajčice
  • 1 žlica brašna
  • 2 žlice svinjske masti ili maslinovog ulja
  • Muškatni oraščić, papar i sol po ukusu

Priprema: Očistite meso od viška masnoće i kožica. U dublju posudu stavite meso i prelijte ga octom i vinom. Dodajte narezane mrkve, luk, češnjak, lovorov list, klinčiće i papar u zrnu. Pokrijte i ostavite u hladnjaku najmanje 24 sata (idealno 48 sati). Izvadite meso iz marinade, dobro ga osušite i zarežite džepiće u koje ćete staviti trakice pancete. U velikom loncu zagrijte mast ili ulje i zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu koricu. Izvadite i stavite sa strane.

U istom loncu na preostaloj masnoći pirjajte sitno sjeckani crveni luk, mrkvu, peršin i celer dok ne omekšaju. Dodajte sitno sjeckane suhe šljive i smokve te umiješajte koncentrat rajčice i žlicu brašna. Deglazirajte prošekom ili crnim vinom i pustite da alkohol ispari. Vratite meso u lonac i prelijte ga marinadom koju ste prethodno procijedili. Dodajte goveđi temeljac (ili vodu), malo naribanog muškatnog oraščića, soli i papra po ukusu. Pokrijte i kuhajte na laganoj vatri 3-4 sata. Povremeno provjeravajte i dolijevajte tekućinu po potrebi.

Kada je meso mekano, izvadite ga i narežite na tanke ploške. Umak usitnite štapnim mikserom ili propasirajte kako biste dobili svilenkastu teksturu. Po želji, umak dodatno reducirajte ako želite gušću konzistenciju. Pašticada se tradicionalno poslužuje s domaćim njokima. Po želji, pospite svježe sjeckanim peršinom i poslužite uz čašu dobrog dalmatinskog vina.
