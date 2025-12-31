RECEPT DANA Uđite u novu godinu uz dalmatinsku pašticadu: Jednom kad je probate, nećete više tražiti drugi recept!

Pašticada je jedno od najpoznatijih dalmatinskih jela, pravi klasik koji se priprema s puno ljubavi i strpljenja. Ova bogata, sporo kuhana goveđa pečenka u gustome umaku od vina, suhih šljiva i začina tradicionalno se poslužuje s domaćim njokima. Vrijeme pripreme: 2-3 dana mariniranja + 3-4 sata kuhanja. Iako se priprema dugo, vrijedi apsolutno svake minute!
Sastojci za pašticadu:
Za marinadu:
- 1,5 kg junećeg frikandoa (but) ili goveđe ruže
- 500 ml vinskog octa
- 500 ml crnog vina
- 2 glavice luka
- 2 mrkve
- 2 lista lovora
- 5 češnja češnjaka
- 5 klinčića
- 1 žličica papra u zrnu
Za kuhanje:
- 100 g pancete
- 1 glavica crvenog luka
- 2 mrkve
- 2 korijena peršina
- 1 kriška celera
- 100 g suhih šljiva
- 50 g suhih smokava (po želji)
- 2 dcl prošeka ili crnog vina
- 2 dcl goveđeg temeljca (ili vode)
- 3 žlice koncentrata rajčice
- 1 žlica brašna
- 2 žlice svinjske masti ili maslinovog ulja
- Muškatni oraščić, papar i sol po ukusu
Priprema: Očistite meso od viška masnoće i kožica. U dublju posudu stavite meso i prelijte ga octom i vinom. Dodajte narezane mrkve, luk, češnjak, lovorov list, klinčiće i papar u zrnu. Pokrijte i ostavite u hladnjaku najmanje 24 sata (idealno 48 sati). Izvadite meso iz marinade, dobro ga osušite i zarežite džepiće u koje ćete staviti trakice pancete. U velikom loncu zagrijte mast ili ulje i zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu koricu. Izvadite i stavite sa strane.
U istom loncu na preostaloj masnoći pirjajte sitno sjeckani crveni luk, mrkvu, peršin i celer dok ne omekšaju. Dodajte sitno sjeckane suhe šljive i smokve te umiješajte koncentrat rajčice i žlicu brašna. Deglazirajte prošekom ili crnim vinom i pustite da alkohol ispari. Vratite meso u lonac i prelijte ga marinadom koju ste prethodno procijedili. Dodajte goveđi temeljac (ili vodu), malo naribanog muškatnog oraščića, soli i papra po ukusu. Pokrijte i kuhajte na laganoj vatri 3-4 sata. Povremeno provjeravajte i dolijevajte tekućinu po potrebi.
Kada je meso mekano, izvadite ga i narežite na tanke ploške. Umak usitnite štapnim mikserom ili propasirajte kako biste dobili svilenkastu teksturu. Po želji, umak dodatno reducirajte ako želite gušću konzistenciju. Pašticada se tradicionalno poslužuje s domaćim njokima. Po želji, pospite svježe sjeckanim peršinom i poslužite uz čašu dobrog dalmatinskog vina.