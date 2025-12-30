Zaboravite struganje i kašnjenja: Ovaj jednostavan trik odmrznut će stakla vašeg automobila u samo nekoliko sekundi

Odmrzavanje automobila jedan je od onih zimskih zadataka koje gotovo svi mrze, osobito ujutro kada već kasnite na posao. Brzi doručak, jurcanje do auta – i onda hladan tuš u obliku zaleđenog vjetrobranskog stakla. Nekoliko minuta struganja leda često znači i još nestrpljivijeg šefa koji vas čeka na radnom mjestu. No što ako postoji način da se led s vjetrobrana ukloni gotovo trenutačno? Prema riječima stručnjaka – postoji. Ipak, prije nego što isprobate bilo kakav “brzi trik”, važno je izbjeći jednu čestu pogrešku koja vas može skupo stajati.

Stručnjaci snažno upozoravaju da se kipuća voda nikada ne smije izlijevati po zaleđenom staklu. Iz britanske automobilske organizacije RAC objašnjavaju kako je u prošlosti bilo uobičajeno prokuhati vodu i njome politi led, no to može izazvati ozbiljna oštećenja. “Riječ je o takozvanom termičkom šoku – nagloj promjeni temperature koja vrlo lako može dovesti do pucanja vjetrobranskog stakla”, navode iz RAC-a. Čak i ako staklo ne pukne odmah, ponavljanje ovog postupka može ga s vremenom oslabiti i dovesti do skupog popravka. Ako već koristite vodu, ona smije biti isključivo mlaka – nikako vruća.

Najsigurniji i najbrži način uklanjanja leda je korištenje sredstva za odmrzavanje. Takvi sprejevi posebno su formulirani za zimske uvjete i učinkovito uklanjaju led bez ponovnog smrzavanja. Stručnjaci savjetuju da tijekom zime uvijek imate jedan sprej u automobilu. “Kvalitetni odmrzivači ne oštećuju lak, gumu ni plastiku te se mogu koristiti na svim staklima i svjetlima, čak i pri ekstremno niskim temperaturama”, ističu iz RAC-a.

Jeftina alternativa iz kućne radinosti

Ako nemate sprej za odmrzavanje pri ruci, postoji i jednostavna, jeftina alternativa. Profesionalni vozač, Adrian Garner, preporučuje korištenje prazne boce s raspršivačem – primjerice od sredstva za čišćenje ili osvježivača zraka.

U bocu je dovoljno uliti mlaku vodu i poprskati zaleđeno staklo. Led će se brže početi topiti, a pritom ne riskirate oštećenje stakla. “Ne morate trošiti novac na skupe proizvode – samo zapamtite da voda nikako ne smije biti kipuća”, naglašava Garner. Uz malo pripreme i pravi trik, jutarnja borba s ledom može postati stvar prošlosti – a vi možete izbjeći nepotreban stres i kašnjenja.