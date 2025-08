Neurokirurg otkrio tri aktivnosti koje svakodnevno prakticira kako bi si produžio život

U današnje vrijeme sve se više pažnje posvećuje zdravom starenju i produljenju životnog vijeka. Znanost otkriva nove načine kako malim, svakodnevnim navikama možemo značajno utjecati na svoje zdravlje. Jedan od ključnih čimbenika u tome je smanjenje upala u tijelu, koje su povezane s brojnim kroničnim bolestima. U nastavku donosimo savjete neurokirurga koji otkriva tri jednostavna koraka kojima svakodnevno štiti svoje zdravlje i potiče dugovječnost. Naime, prema neurokirurgu dr. Kevinu Traceyju, ključ leži u smanjenju upala i stimulaciji tzv. vagusnog živca, piše UNILAD.

'Upala je danas zamijenila infekciju kao najveću prijetnju zdravoj ljudskoj dugovječnosti', piše dr. Tracey u svojoj knjizi The Great Nerve: The New Science of the Vagus Nerve and How to Harness Its Healing Reflexes. Upala je povezana s brojnim bolestima, uključujući rak, bolesti srca, dijabetes i autoimune poremećaje, koje Tracey naziva 'bolesti upale'. Prema Cleveland Clinicu, vagusni živac prenosi signale između mozga, srca i probavnog sustava te je važan dio parasimpatičkog živčanog sustava. Njegova stimulacija može pomoći kod stanja poput depresije, epilepsije i probavnih smetnji, a 1998. godine upravo je tim dr. Traceyja prvi put povezao stimulaciju ovog živca s smanjenjem upalnih procesa u tijelu.

Kod miševa su stimulacijom vagusnog živca smanjili upalu u krvi za čak 75 posto. A dobra vijest je da postoji nekoliko načina kako se ovaj živac može aktivirati i kod kuće. Dr. Tracey priznaje da još nije potpuno jasno kako svi ti mehanizmi djeluju, no kaže da se sam pridržava triju jednostavnih navika koje mogu pomoći u prevenciji kroničnih bolesti.

Prva od njih je tjelesna aktivnost barem 30 minuta dnevno. Vježbanje je dobro poznato sredstvo za očuvanje zdravlja, a ne mora biti iscrpljujuće da bi imalo učinka. Dr. Tracey vježba 30 do 45 minuta, pet puta tjedno, kombinirajući kardio, trening snage, jogu i istezanje. 'Trening snage čuva mišićnu masu, poboljšava metabolizam i sprječava ozljede. Aerobne aktivnosti poput hodanja, bicikliranja ili plivanja poboljšavaju zdravlje srca i izdržljivost', objašnjava.

Kao drugu korisnu naviku navodi hladan tuš na kraju kupanja. Iako topli tuševi opuštaju, kratka izloženost hladnoj vodi ima druge prednosti, osobito za živčani sustav. Tracey savjetuje da na kraju tuširanja okrene vodu na hladno 2 do 3 minute, kako bi aktivirao 'odgovor tijela na stres', poznat kao 'bori se ili bježi'. 'Nakon početnog šoka i ubrzanog pulsa, tijelo aktivira parasimpatički živčani sustav, što usporava disanje i otkucaje srca', kaže Tracey. Prema UCLA Healthu, hladna terapija može poboljšati imunitet, cirkulaciju, metabolizam i smanjiti upalu. Iako još nije posve jasno kako hladna voda utječe na upalne procese, studije sugeriraju pozitivan učinak na opće zdravlje i živčani sustav.

Ovo su najtoksičniji horoskopski parovi: Uvijek se svađaju, ali ne mogu jedan bez drugoga

Treća navika dr. Traceyja je svakodnevna jutarnja meditacija u trajanju od najmanje 10 minuta. 'Meditacija mi pomaže da budem prisutniji i manje pod stresom', kaže, dodajući da bi i ta praksa mogla povećati aktivnost vagusnog živca. Iako su potrebna dodatna istraživanja, studija iz 2022. godine pokazala je da su osobe koje redovito meditiraju imale manje markera upale u krvi u usporedbi s onima koje nisu.

Prema dr. Traceyju, dugovječnost nije samo stvar genetike, već rezultat svakodnevnih odluka koje utječu na naš živčani i imunosni sustav. Redovita tjelovježba, kratkotrajna izloženost hladnoći i meditacija tri su jednostavna načina kako možemo smanjiti upalu i potaknuti vlastite iscjeljujuće mehanizme. 'Ne možemo biti sigurni u sve mehanizme, ali znamo da ove navike mogu napraviti veliku razliku', zaključuje Tracey.