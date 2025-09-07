Želite bolje rezultate? Evo koju namirnicu biste trebali pojesti prije treninga za više energije

Odabrane namirnice mogu značajno utjecati na naše performanse tijekom vježbanja. Pravilna prehrana prije i nakon treninga ne samo da pruža energiju potrebnu za fizičku aktivnost, nego i pomaže u oporavku mišića, povećava izdržljivost i poboljšava opće zdravlje. Uključivanje pravih sastojaka u obroke može stvoriti razliku između osjećaja iscrpljenosti i osjećaja snage i vitalnosti tijekom cijelog treninga. Tako jedenje banana prije treninga može vam dati poticaj energije potreban za najbolje rezultate, a istovremeno podržava zdravlje vaših mišića.

Slatko tropsko voće prepuno je kalija, esencijalnog minerala i elektrolita koji regulira krvni tlak i pomaže u podršci funkciji bubrega i živaca. Jedenje samo jedne banane može vam dati 451 miligram kalija, prema Cleveland Clinic. To je znatan dio od 3400 miligrama preporučenih za muškarce i 2600 miligrama preporučenih za žene svaki dan. Niska razina kalija može dovesti do grčeva, nepravilnog otkucaja srca, slabosti i umora, piše The Independent. "Banane su praktičan i hranjiv način da se pripremite za trening. One pružaju ključne hranjive tvari koje poboljšavaju performanse tijekom vježbanja, poput kalija i ugljikohidrata", rekla je Amy Stephens, sportska dijetetičarka.

No, kalij nije jedina prednost. Banane su dobar izvor ugljikohidrata jer jedna banana ima 27 grama. Unos dovoljno ugljikohidrata važan je jer pomažu u stvaranju jednog od glavnih izvora energije u tijelu. Za izdržljive sportaše, poput trkača na duge staze, opterećenje ugljikohidratima može pomoći u poboljšanju performansi i izdržljivosti.

"Ovi dodatni ugljikohidrati ne samo da mogu smanjiti vjerojatnost iscrpljivanja mišićnog glikogena i niskog šećera u krvi tijekom događaja, već mogu i poboljšati vašu izdržljivost“, rekao je dijetetičar Christopher Barrett. Banane su također dobar izvor magnezija, još jednog elektrolita koji poboljšava kardiovaskularne funkcije, a može čak pomoći i ljudima sa zdravljem mozga, prema Medicinskom fakultetu Harvard.

Ovi elektroliti su često zanemaren aspekt opskrbe gorivom i važni su za adekvatnu hidraciju i signaliziranje mišićima kada se trebaju kontrahirati, rekla je dijetetičarka Kaytee Hadley. Za mnoge ljude, izbor hrane često se svodi na ono što neće iritirati želudac. Srećom, banane se lako probavljaju i često se preporučuju osobama koje imaju mučninu ili druge probavne smetnje.

Naravno, nemojte ih jesti neposredno prije treninga, već je najbolje pojesti bananu između 10 minuta i sat vremena prije vježbanja. "Ako je kombinirate s izvorom masti, poput maslaca od kikirikija, bolje je pričekati oko 60 minuta jer se probava usporava i šećer sporije ulazi u krvotok", objasnila je Hadley.