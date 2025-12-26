Gledate li pornografiju na svom pametnom telefonu? Nakon ovoga više nećete...

Nedavno istraživanje pokazalo je da gledanje pornografskih stranica na pametnom telefonu može biti itekako opasno. Pokazalo se da gledanje pornografije na telefonima aktivira sigurnosne alarme i dovodi vas u rizik od hakerskih napada.

Wandera, online sigurnosni tim, provjerio je kakav je rizik gledanja raznih pornostranica putem mobitela i otkrio da većina takvih stranica sadrži viruse koji mogu napasti operativne sustave mobilnih telefona jer su manje zaštićeni od onih na računalima.

Čak 40 od 50 pornografskih stranica izloženo je curenju podataka, navodi se uz upozorenje da što prije prestanete gledati takve sadržaje na mobitelu.