Seks poze savršene za žene: Puno će lakše postići orgazam!

Nije tajna da ženama može trebati više vremena nego muškarcima da u spavaćoj sobi postignu orgazam. Naime, jedan seksualni stručnjak čak je istaknuo da samo 18% žena može doživjeti orgazam isključivo penetracijom. Iako će možda trebati malo truda da se stvarno pogodi što žena voli, teško je požaliti se na dobro, dugotrajno druženje, ali postoje određeni položaji koji mogu olakšati da žena bude potpuno zadovoljna, kako prenosi Daily Star.

Važno je zapamtiti da orgazam ne bi trebao biti glavni fokus seksa ni za jednog partnera. No, zbog razlike između postizanja orgazma činjenica je da će muškarci vjerojatnije svaki put postići orgazam, dok ženama može trebati više vremena da ga postignu. Da ne spominjemo da žene, doživljavaju puno više zadovoljstva od stimulacije klitorisa, što znači da je to područje na koje se treba usredotočiti tijekom seksa.

Ako vam je teško doživjeti orgazam najbolje je preuzeti kontrolu nad stvarima i upoznati svoje tijelo kroz samozadovoljavanje. No, čak i ako uživate u maloj solo igri, mnogim ženama može biti teško postići orgazam samo penetracijom. Kada se to dogodi, to je normalno jer se klitorisu pridaje malo ili nedovoljno pažnje, pa je vrijeme da promijenite fokus. Evo nekoliko poza za seks koji će vam pomoći da to lakše postignete.

Mačka: Ovo je izvrstan položaj za povećanje intimnosti, jer ćete biti licem u lice sa svojim partnerom. Muškarac je pozicioniran više nego što bi bio u misionarskom položaju i mora osigurati da su mu ramena i glava otprilike malo viši nego što bi inače bili. U osnovi, to znači da njihov penis neće doprijeti do kraja u vaginu, već će umjesto toga snažno povlačiti klitoris, što će pomoći ženi da maksimalno uživa.

Slobodan kao zrak: Muškarac mora leći na leđa. Partnerica se tad treba okrenuti licem u suprotnom smjeru i sjesti na penis. Kad god je spremna, može se polako spustiti kako bi omogućila penetraciju, ali njezina leđa trebaju biti potpuno ispružena na prednjem dijelu tijela partnera. Položaj će im omogućiti da se osjećaju doslovno 'slobodni kao zrak', a tu je i dovoljno prostora za muškarca da dosegne klitoris.

Pribadača: Ovo je još jedan odličan potez ako volite biti blizu partnera tijekom seksa. Žena treba leći na prednji dio, okrenuta prema dolje, tako da partner može leći na nju. To će muškarcu omogućiti penetraciju straga, ali kako je žena ravna, moći će iskusiti cijeli niz različitih osjeta. Također postoji mnogo mogućnosti da vas vaš partner dodiruje kada ste također u ovom položaju.