Jeste li 'morska zvijezda', 'vojnik' ili nešto treće? Evo što položaj spavanja otkriva o vama

Mnogi se barem jednom zapitaju otkriva li omiljeni položaj spavanja nešto o osobnosti. Ideja je privlačna jer djeluje jednostavno: način na koji spavamo možda bi mogao reći nešto o tome kakvi smo kada smo budni. Ipak, stručnjaci upozoravaju da za takve tvrdnje zasad nema čvrstih znanstvenih dokaza. Novija literatura navodi da je veza između položaja spavanja i osobina ličnosti slaba i nedovoljno potvrđena, ponajviše zato što se istraživanja razlikuju po metodama i samim definicijama položaja, piše Sleep Foundation.

Unatoč tome, ova je tema i dalje zanimljiva jer položaj u kojem spavamo može puno više reći o našem tijelu nego o karakteru. Stručnjaci ističu da ljudi često, svjesno ili nesvjesno, biraju određeni položaj kako bi ublažili nelagodu, bol, hrkanje ili druge tegobe. Drugim riječima, ono što vam je 'najprirodnije' tijekom noći možda je manje povezano s osobnošću, a više s onime što vašem tijelu u tom trenutku odgovara.

Najčešće se spominju tri osnovne skupine: spavanje na boku, na leđima i na trbuhu. Unutar njih postoje i poznate varijacije poput fetalnog položaja, 'balvana', 'čeznutljivog' položaja, 'vojnika', 'morske zvijezde' i tzv. slobodnog pada. U popularnim tekstovima tim se položajima godinama pripisuju razne osobine, od zatvorenosti i emotivnosti do društvenosti, otvorenosti ili sklonosti perfekcionizmu. No takve opise ipak treba uzeti s dozom rezerve jer se uglavnom temelje na starijim anketama i popularnim interpretacijama, a ne na snažnim, suvremenim znanstvenim dokazima.

Primjerice, fetalni položaj, kada osoba spava sklupčana na boku, često se u popularnoj psihologiji povezuje s osjetljivijim i emotivnijim osobama. Položaj 'balvana', u kojem osoba leži ravno na boku s ispruženim rukama i nogama, povezuje se s društvenošću i otvorenošću, dok se za 'čeznutljivi' položaj, s rukama ispruženima prema naprijed, kaže da je tipičan za ljude koji su otvoreni, ali i pomalo sumnjičavi. Kod spavanja na leđima, 'vojnik' se tradicionalno opisuje kao suzdržan i discipliniran, a 'morska zvijezda' kao prijateljski nastrojena i spremna saslušati druge. Oni koji spavaju na trbuhu, osobito u položaju 'slobodnog pada', u sličnim se tumačenjima često opisuju kao društveni, ali osjetljivi na kritiku.

No, ono što je mnogo korisnije od nagađanja o karakteru jest razumjeti kako pojedini položaji mogu utjecati na zdravlje. Spavanje na boku i na leđima uglavnom se smatra povoljnijim od spavanja na trbuhu jer je tada lakše održati kralježnicu u prirodnijem položaju. Stručnjaci posebno upozoravaju da spavanje na trbuhu može opteretiti vrat i leđa, dok spavanje na leđima nekim ljudima može pogoršati refluks ako leže potpuno ravno.

Zato je zaključak prilično jednostavan: vaš omiljeni položaj spavanja možda ne govori mnogo o vašoj osobnosti, ali može otkriti što vašem tijelu treba da bi noć prošla što ugodnije. Ako vam je zabavno čitati takva tumačenja, nema ništa loše u tome, sve dok ih shvaćate više kao zanimljivost nego kao ozbiljnu psihološku analizu. Kad je riječ o kvalitetnom snu, ipak je važnije kako se osjećate ujutro nego što vaš položaj navodno govori o vašem karakteru.