Znate li u kojem je periodu veze seks najstrastveniji? Nije ono što možda mislite...

Nema sumnje da i bez studije znamo da je početak veze najuzbudljiviji period. Tada otkrivamo što nam odgovara u odnosu s novim partnerom. Kada veza postane ozbiljnija, osjećate odgovornost da prvo zadovoljite partnera pa sebe, piše Psychology Today. Dosta ljudi ujedno ima veliki problem da se uzbudi kada su stvari poznate i uhodane. Zato je najbolji seks uvijek na početku, kada se ljudi tek upoznaju.

Studija je potvrdila da su u prvih 18 mjeseci veze ljubavnici najstrastveniji, a orgazmi zagarantirani. To se objašnjava fazom veze gdje su partneri naučili što im prija, a ujedno su jedno drugom i dalje zanimljivi. Totalna intimnost nastupa kada prođe strastvena faza. Međutim, mnogi ljudi nikada ne dođu do prave intimnosti, jer ih interesira samo to početno uzbuđenje i seksualna tenzija.

Pregled 64 opsežne studije o seksu u dugotrajnim vezama otkrio je da su među čimbenicima koji su usko povezani s dugotrajnim održavanjem seksualne želje, razumijevanje da partneri mogu biti više ili manje zainteresirani za seks u različito vrijeme; osjećaj autonomije ili mogućnost da sebe i svog partnera vidite kao neovisne osobe s odvojenim brigama; biti otvoren za rast i novosti u svom seksualnom životu; i vjera u jednakost u odnosima.