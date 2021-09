Šampioni turizma Večernjakove Turističke patrole su Svetvinčenat, Drvenik i restoran u Promajni

Kada su nas tijekom ranog proljeća posjetili predstavnici Večernjeg lista i obavijestili da je Svetvinčenat izabran u konkurenciju od 16 lokaliteta na kontinentu za nagradu Turistička patrola, bili smo vrlo iznenađeni i sretni da se nalazimo u odabranom društvu, prvenstveno iz razloga znajući da je ova prestižna nagrada ustanovljena još davne 1975. godine i da ona donosi i prestiž na turističkoj karti Hrvatske. Informacija da je Svetvinčenat ovogodišnji šampion Turističke patrole na kontinentu učinila nas je iznimno ponosim i potvrdila naša promišljanja da smo na pravom putu – kazao je danas na svečanoj dodjeli nagrada Večernjakove Turističke patrole ovogodišnjim šampionima turizma načelnik istarske općine Svetvinčenat Dean Petrović.

Dodjela nagrada najboljima – Svetvinčentu na kontinentu i Drveniku na Makarskoj rivijeri kao i Šimi Ivandiću, vlasniku restorana "Astoria" u Promajni – održana je danas u kastelu Morosini-Grimani, impresivnom dvorcu čija je gradnja u bajkovitom istarskom gradiću Svetvinčentu započela još u 13. stoljeću.

Nagradu za najbolju destinaciju na kontinentu općinskom načelniku Petroviću uručila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Podastrijevši podatke kako je od početka godine do polovine rujna u Hrvatskoj ostvareno 76 milijuna turističkih noćenja, odnosno oko 70 posto turističkog prometa iz istog razdoblja rekordne 2019. godine te da nema otkazivanja rezervacija za ostatak rujna i posezonu, ministrica je kazala kako Hrvatska ide ka održivom turizmu, što se i očituje u manje dolazaka, više noćenja i većoj potrošnji gostiju. Podsjetila je i kako će listopad biti Mjesec hrvatskog turizma u kojem će tijekom cijelog mjeseca domaći i strani gosti moći ostvariti značajne popuste na brojne turističke usluge diljem zemlje. Najavila je i da proljetos započeta kampanja "Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!" ide dalje i naglasila kako je Večernji list upravo kroz ovogodišnju Turističku patrolu – i onu na moru i onu na kontinentu – radio na promociji malih mjesta i ruralnih sredina, baš kao i kroz ove godine pokrenut Večernjakov projekt "Moja.hr".

A te nove stranice Turističke patrole, jednog od najstarijih i najvažnijih brendova Večernjega lista koje smo okrenuli lanjske za hrvatski turizam nikad izazovnije godine, nastavili smo ispisivati i ove godina pa smo tako u ljetnoj patroli obišli čak 29 mjesta, od Savudrije u Istri do Molunta na krajnjem jugu naše zemlje. I dok ljetna Turistička patrola traje od 1975. godine, prije pet godina smo napravili iskorak – podsjetio je danas glavni urednik Večenega lista Dražen Klarić – odlučivši promovirati i destinacije na kontinentu.

Nismo tu da kritiziramo, naš je interes da potičemo da vi budete bolji – kazao je Klarić koji je nagradu za najbolju destinaciju jadranske Hrvatske uručio Matku Buriću, načelniku općine Gradac u čijem se sastavu ovogodišnji laureat Drvenik nalazi.

Ova nas nagrada obvezuje da budemo još bolji – rekao je Burić u čijoj je općini evidentirano više od 300 tisuća noćenja.

Nagradu do sada nikada nisu dobili i zato mu je bilo posebno drago što je prepoznat njihov trud i sve što su napravili i uredili.

Direktor Večernjeg lista Renato Ivanuš uručio je nagradu Šimi Ivandiću, vlasniku restorana "Astoria" u Promajni u općini Baška Voda. Upravo je taj restoran ljetos ekipu Turističke patrole bio osvojio na prvi pogled i na prvi zalogaj pa je od mogućih stotinu dobio 99 bodova. Kad se turizam na tek bio počeo razvijati, upravo je Ivandićeva obitelj među prvima gostima u Promajni počela nuditi doručak. Obiteljsku je tradiciju Šime spojio sa suvremenim zahtjevima gostiju. Ovaj je restoran – u kojem je glavna kuharica vlasnikova majka – specijaliziran za riblja jela, tjesteninu s plodovima mora i odreske. Sve je svježe i gosti to cijene.

Mnogo smo puta čuli krilaticu: "Ljudi su ključ uspjeha u turizmu", tako su i u ovoj našoj priči ključni bili ljudi, ljudi sa vizijom i željom učiniti naše mjesto ugodnijim i boljim za život – kaže načelnik Svetvinčenta Dean Perković.

Upravo su ljudi i zaslužni za razvoj ove općine koja je početkom devedesetih bila devastirane kulturne baštine i jedna od najnerazvijenijih u Istarskoj županiji. Danas je to destinacija s prepoznatljivim turističkim manifestacijama, više od 432 visokokategorizirana smještajna objekata i 2400 ležaja. Kulturna baština je revitalizirana, a u općini je sve veća enogastronomska ponuda. Nije zgorega ni reći kako sam Svetvinčenat – koji još nosi nazive i Savičenta i San Vincenti – ima dvjestotinjak stanovnika, dok ih je u svih 45 sela u općini ukupno oko 2200. Istodobno, imaju registrirano više od četiri stotine kuća za odmor, mahom sa četiri i pet zvjezdica. Na trgu povijesne jezgre mjesta prije dvije godine otvoren je bed&breakfast Foscari s osam soba za smještaj 16 osoba. Otvorila su ga dvojica Švicaraca i mnogi kažu da je to upravo sadržaj koji je nedostajao Svetvinčentu.

Drvenik je od Svetvinčenta dvostruko veći, barem po broju stanovnika kojih je u ovome mjestašcu na Makarskoj rivijeri, svojedobno poznatom tek po tome što odavde ide trajekt za Hvar, četiri stotine. No zato imaju 600 hotelskih ležajeva, a pun im je kapacitet 4000 gostiju, najvećim dijelom u apartmanima, od kojih su mnogi visoke kategorije. Unatoč tome što na jednog domaćeg stanovnika za vrijeme najvećih gužvi dolazi i do deset turista, opskrba sve vrijeme funkcionira uredno. U mjestu su četiri supermarketa i jedna tržnica na kojoj se prodaju proizvodi s domaćih OPG-ova. Imaju poštu, banku i dvije trafike. Ove su godine, nakon dva desetljeća, ponovno otvorili ambulantu. U Drveniku ćete uz javne, mjesne, opremljene plaže, pronaći skrivene uvale, a oni željni avanture mogu se okušati u adrenalinskim aktivnostima na Biokovu ili na moru. Povijesna baština krije zanimljive priče, od kule koju su od Turaka branile žene do Kostanića greba, stećka na kojem je isklesana priča o tragičnoj ljubavi dvojice momaka prema istoj djevojci.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 17.09.2021., Svetvincenat - U kasteli Morosini Grimani odrzano je svecano proglasenje i dodjela nagrade pobjedniku Vecernjakove turisticke patrole. Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

U Svetvinčentu – pozornici mnogobrojnih događanja - sutra počinje Festival sira u sklopu kojeg će biti održan izbor i za naj kozu dok će se u nedjelju održati smotra istarske ovce i natjecanje u šišanju ovaca. Događanja će biti na Placi, središnjem trgu ispred dvorca Morosini – Grimani kroz kojeg je Večernjakovu patrolu provela Matea Stanić, direktorica tvrtke koja upravlja kaštelom. Dočekali su nas tu živući portreti, 3D simulacije, zavirili smo u kapetanovu sobu na vrhu dvorca iz koje pogled seže sve do mora... U prizemlju kaštela su suvenirnica te kušaonica i prodajni prostor najboljega što Istra nudi. Oni koji ne žele u razgledavanje s vodičem, mogu zaigrati Escape Castle Svetvinčenat. Radi se o inovativnom i jedinstvenom konceptu na svijetu, a igra se bazira na povijesnim zapisima i istarskim legendama, pa je u te putešestvije uključen i istarski vampir Jure Grando. Igrači moraju proći sedam viteških iskušenja kako bi otkrili tajnu kaštela.

Ovoga srpnja kaštel je za prvi rođendan obnovljenoga dvorca otvorio vrata svima. Danas su onamo dolazili posjetitelji iz raznih krajeva, a na neko vrijeme "okupirali" su ga i uzvanici na dodjeli Večernjakovih nagrada šampionima turizma kojima je na harfi zasvirala Veronika Ćiković.