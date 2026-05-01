Najmoćniji puni Mjesec u godini je stigao i donosi sudbinske preokrete, razotkriva tajne i testira vaše financije!
Petak donosi astrološki spektakl s moćnim punim Mjesecom u znaku Škorpiona. Ovaj intenzivan tranzit obećava duboke emocionalne spoznaje, prekretnice u odnosima i priliku za otpuštanje svega što nas koči, prenosi Astrology Cafe.
Ovan: Pun Mjesec aktivira vaše polje intime, dugova i zajedničkih resursa, potičući vas na duboka emocionalna otkrića. Ako ste se na nezdrav način oslanjali na druge, sada ćete to jasno uvidjeti, što vas motivira na promjene. Ovo je prilika da se oslobodite tereta koji vas je sputavao. U karijeri donosite hrabre odluke, no budite oprezni s papirima i e-mailovima. U ljubavi, iskrenost jača povjerenje i rješava nedavne napetosti.
Bik: Za vas je ovo ključan trenutak za odnose, jer se pun Mjesec događa u vašem partnerskom sektoru. Na površinu izlaze vaše stvarne potrebe u vezi, a moguće su prekretnice i važne spoznaje o partneru. Vrijeme je za postizanje ravnoteže i kompromisa. Poslovne i financijske prilike su naglašene, a timski rad i stabilan napor donose rezultate. Samci bi mogli privući pažnju svojom prirodnom karizmom.
Blizanci: Fokus je na vašem zdravlju, poslu i svakodnevnim rutinama. Pun Mjesec vas potiče da napravite promjene koje će poboljšati vašu dobrobit i osjećaj svrhe. Ako ste bili nezadovoljni poslom, sada dobivate motivaciju za akciju. Venera u vašem znaku daje vam poseban šarm i pomaže u definiranju očekivanja u vezama. Kreativnost i komunikacija donose vam uspjeh, ali izbjegavajte impulzivne odluke.
Rak: Ovo je za vas izuzetno povoljan pun Mjesec koji osvjetljava vašu kuću ljubavi, kreativnosti, radosti i djece. Emocije su preplavljujuće, a moguće je da ćete doživjeti prosvjetljenje vezano za osjećaje prema nekome ili nekom projektu. Prijateljstvo može dosegnuti novu razinu. Intuicija vam pomaže donijeti ispravne poslovne odluke, dok u ljubavi produbljujete veze kroz iskrene i podržavajuće razgovore.
Lav: Pun Mjesec stavlja naglasak na vaš dom, obitelj i unutarnji svijet. Dok ste usmjereni na karijeru i vanjske odgovornosti, sada se pažnja okreće potrebi za sigurnošću i mirom. Moguća je prekretnica vezana za uvjete stanovanja ili obiteljske odnose. U poslu se otvaraju prilike kroz sastanke i umrežavanje. U ljubavi, zamijenite ego diplomacijom za najbolje rezultate.
Djevica: Komunikacija je u prvom planu. Pun Mjesec može potaknuti razgovor koji budi snažne emocije ili donosi iznenadni novi interes koji vas uzbuđuje. Postajete svjesni potrebe da bolje upravljate svojim svakodnevnim obavezama. Na poslu napredujete zahvaljujući preciznosti i pouzdanosti. Iako ljubavni život može djelovati usporeno, iskrena komunikacija jača veze.
Vaga: Financije, vrijednosti i osjećaj sigurnosti dolaze u fokus. Pun Mjesec vam može pomoći da razjasnite svoju financijsku situaciju ili shvatite što vam je uistinu potrebno za osjećaj stabilnosti. Ovo je vrijeme za spoznaje koje vas vode prema većoj neovisnosti. Samopouzdanje vam raste, što pomaže u poslovnim pregovorima. U ljubavi ste magnetski privlačni, a samci mogu očekivati pažnju.
Škorpion: Ovo je vaš pun Mjesec, jedan od najvažnijih trenutaka u godini za vas. Događa se u vašem znaku, donoseći osobne spoznaje, emocionalno oslobađanje i priliku za potpunu regeneraciju. Intuicija vam je izoštrena i trebali biste je bezrezervno slušati. Vrijeme je da otpustite stare obrasce i prigrlite novu verziju sebe. Financijski razgovori o nasljedstvu ili ulaganjima prolaze dobro.
Strijelac: Pun Mjesec osvjetljava vašu dvanaestu kuću podsvijesti, tajni i duhovnosti. Ovo je vrijeme za odmor, povlačenje i emocionalno iscjeljenje. Na površinu može isplivati neka tajna ili potisnuti osjećaj. Vjerujte svojoj intuiciji više nego buci iz okoline. U poslu, ciljevi se brže ostvaruju kroz suradnju i povezivanje s utjecajnim ljudima. Ljubavni život cvjeta kroz zabavne razgovore.
Jarac: Vaš društveni život i prijateljstva su pod svjetlima reflektora. Pun Mjesec može donijeti spoznaju o vašem mjestu u grupi ili prekretnicu u nekom prijateljstvu. Osjećate potrebu da se povežete s ljudima koji dijele vaše nade i snove. U karijeri je rast snažan, posebno kroz profesionalizam i smireno vodstvo. Unatoč poslovnom pritisku, važno je da ostanete emocionalno dostupni za partnera.
Vodenjak: Karijera, ugled i životni smjer su u prvom planu. Pun Mjesec može donijeti priliku za posao, nagradu ili trenutak jasnoće o tome kamo želite ići. Drugi prepoznaju vaše talente i pouzdanost. U ljubavi, iskreni razgovori o zajedničkim vrijednostima poboljšavaju odnos. Poslovno, inovacije i planiranje budućnosti donose prednost. Moguća je romansa s osobom s kojom postoji razlika u godinama.
Ribe: Pun Mjesec aktivira vaš sektor putovanja, učenja, duhovnosti i širenja vidika. Javlja se snažna želja za bijegom od rutine i stjecanjem novih iskustava. Moguće je prosvjetljenje vezano za vaša uvjerenja ili pogled na svijet. U karijeri napredujete ako ostanete fokusirani i ne otkrivate svoje planove. Ljubavni odnosi postaju intenzivni, ali smisleni kroz ranjivost i iskrenost.