Brzo i učinkovito!

Riješite se plijesni na fugama pločica: Bez skupih preparata, u samo nekoliko koraka

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
01.05.2026.
u 14:03

Preskočite agresivne kemikalije, plijesan na fugama nestat će uz pomoć ova tri sastojka.

Čišćenje kupaonice i toaleta može biti jako naporno, pogotovo zbog plijesni i nečistoća koje se nakupljaju u uskim razmacima između pločica, odnosno fugama. One su vrlo porozne i lako upijaju vlagu pa ih je potrebno redovito čistiti i održavati. Agresivnim kemikalijama, poput izbjeljivača, učinkovito i bez pretjeranog napora uklonit ćete nečistoće, no jedna stručnjakinja upozorava da to nije najbolje rješenje.

U fugama i na rubovima tuša, ako se ne održavaju redovito, nakupljaju se sapun i prljavština, zbog čega pločice izgledaju zapušteno, a između njih se pojavljuje plijesan. Osim što stvara tamne mrlje zbog kojih kupaonica izgleda neuredno, može biti i štetna za zdravlje, a miris vlage često se zadržava čak i nakon čišćenja jakim sredstvima. Leslie, osnivačica brenda Lemon Grove Lane i stručnjakinja za čišćenje, objasnila je zašto izbjeljivač nije dobar izbor za uklanjanje plijesni, prenosi The Mirror.

„Izbjeljivač može izblijediti ili potpuno ukloniti boju fuga. Osim toga, s vremenom ih nagriza, što može uzrokovati pucanje i raspadanje“, objašnjava. Dodaje kako izbjeljivač uklanja samo površinsku plijesan, dok ona koja je prodrla dublje u fuge ostaje. Budući da je riječ o sredstvu na bazi vode, vlaga može potaknuti ponovno razvijanje plijesni. Iako su komercijalni proizvodi za uklanjanje plijesni često učinkovitiji, mogu oštetiti fuge i s vremenom promijeniti njihovu boju. Kao učinkovitiju i pristupačniju alternativu, koja ujedno dezinficira i uklanja plijesan, stručnjaci preporučuju kombinaciju sode bikarbone, vodikovog peroksida i kastiljskog sapuna.

Vodikov peroksid uništava spore plijesni i oštećuje proteine potrebne za njihov opstanak, čime sprječava njihov daljnji razvoj. Kastiljski sapun pomaže u razgradnji masnoće i ostataka sapuna, dok soda bikarbona, zahvaljujući blagom abrazivnom djelovanju, omogućuje temeljito čišćenje fuga. U posudu dodajte 60 ml vodikovog peroksida, 110 g sode bikarbone i 10 ml kastiljskog sapuna. Sastojke miješajte dok ne dobijete gustu pastu. Pastu nanesite na pločice i druga područja zahvaćena plijesni te ostavite da djeluje 10 minuta. Zatim četkom s tvrdim vlaknima ili spužvicom izribajte fuge. Na kraju sve dobro isperite vrućom vodom i obrišite suhom krpom.
