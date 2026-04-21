Ovo je nagrada ljudima koji daju dio sebe da naš Pakrac bude toplije i ljepše mjesto

Priveli smo kraju ovogodišnju kontinentalnu Turističku patrolu Večernjeg lista kojom smo vas uz reportaže proveli cijelom Hrvatskom. Između dvadeset mjesta koje smo na tom putu posjetili odabrali smo i šampiona turizma. Ove godine ta titula odlazi u Slavoniju, u Pakrac. Od mogućih stotinu, ovaj gradić u Požeško-slavonskoj županiji osvojio je 97 bodova. Pobjeda je zbilja bila tijesna – drugo mjesto, s bodom manje, podijelili su Daruvar, Ogulin i Oroslavje. Posjetili smo još Bošnjake, Novu Kapelu, Kneževe Vinograde, Varaždinske Toplice, Đurđevac, Čabar, Buje, Krašić, Obrovac, Opuzen, Sopje, Štrigovu, Perušić, Zagvozd, Drniš i Hrvatsku Kostajnicu.

Zajedništvo i upornost

– Fenomenalno! Pakrac je u našim srcima uvijek pobjednik, ali smo zaista ponosni što ovo priznanje možemo donijeti kući – bila je prva reakcija Janje Grčević, direktorice Turističke zajednice Pakraca, kad smo joj javili tko je pobjednik patrole.

– U Pakracu se stvari ne događaju preko noći, ovdje se sve gradi polako, uz puno truda, ideja i, prije svega, srca. Zato ovu pobjedu ne doživljavamo samo kao nagradu destinaciji, nego kao priznanje našim ljudima koji se srcem i dušom uključuju u sve što Pakrac, ali i cijela okolica imaju za ponuditi. Ovo je nagrada svima njima koji svakodnevno daju dio sebe da Pakrac bude toplije, ljepše i sadržajnije mjesto i za život i za dolazak. Možda nismo najveći, ali imamo ono najvažnije – zajedništvo, upornost, vjeru u ono što radimo i toplinu ljudi koji ovdje žive. Od srca smo zahvalni Turističkoj patroli što ste upravo to prepoznali. Ova nagrada pripada Pakracu, ali i svim njegovim ljudima – dodala je Grčević.

A nama se u Pakracu dopalo puno toga, od povijesti koju su obilježili templari, vitezovi ivanovci, Nikola Šubić Zrinski, grofovi Jankovići, barun Trenk i njegovi panduri... do prirode i pogleda s Omanovca na obroncima Psunja preko brojnih manifestacija koje se tu održavaju tijekom cijele godine. Najpoznatiji je Slavonski banovac, sajam nazvan po banskim denarima koji su se tu kovali još u 13. stoljeću, u prvoj kovnici novca u Hrvatskoj. Taj srebrnjak s likom kune kao platežno sredstvo koristio se i izvan granica Kraljevine Slavonije, bio je stabilna valuta u srednjoj Europi i simbol gospodarske snage ovog kraja, a upravo se na njemu prvi put pojavljuje motiv kune koji će stoljećima kasnije postati dio hrvatskog identiteta.

Ostaci Starog grada Pakraca svjedoče o važnosti ovog prostora još u srednjem vijeku. Istraživanja koja u samom gradskom središtu vodi arheolog Krešimir Vacek pokazuju da je Pakrac bio jedno od ključnih urbanih i gospodarskih središta, svojevrsna slavonska metropola toga vremena. Grad je kasnije razoren tijekom osmanskih osvajanja, ali slojevi povijesti izranjaju iz nalaza koji potvrđuju njegovu nekadašnju važnost. Danas je Pakrac grad koji uspješno spaja tradiciju i inovaciju. Upravo je ovdje nastala prva 4D razglednica u Hrvatskoj, autora Krešimira Ećimovića, koja putem proširene stvarnosti "oživljava" prizore grada.

Naš posjet Pakracu koji je nedavno proslavio svoj 770. rođendan započeli smo u Spahijskom podrumu, zdanju iz 17. stoljeća smještenom pokraj najprepoznatljivije vizure grada, velebne župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, obnovljene nakon ratnih stradanja. Na ulazu u Spahijski podrum, nekoć skladište pakračkog vlastelinstva, restaurirana je stara vinska preša. Sam podrum dugo je godina propadao, a nakon temeljite obnove uređen je kao interpretacijski centar i lani otvoren u sklopu projekta "Svijet graševine" kojim se cijela županija nastoji promovirati kao vinska destinacija. Osim vinske priče, u podrumu je i u Hrvatskoj jedinstveni hibrid muzeja na katu i knjižnice s više od 30.000 naslova u prizemlju gdje su među policama s knjigama uklopljeni muzejski postavi. Prostor promovira i tradicijske vještine poput pletenja, heklanja i vezenja. U Spahijskom podrumu upoznat ćete se i s legendama pa ćete tako čuti i onu o tajnim tunelima koji su vodili do utvrde Čaklovac gdje su stolovali templari.

Drukčiji vojni muzej

– To je način da djeci približimo baštinu putem igre i mašte – objašnjavaju muzejske djelatnice, ravnateljica Jelena Hihlik i Željka Razumović-Odvorac.

Za posjeta Pakracu, gradu u kojem je prije 35 godina napadom na policijsku postaju započeo Domovinski rat, svakako vrijedi vidjeti i Muzej vojne i ratne povijesti smješten u zgradi u kojoj je više od stoljeća bio sud.

– U Hrvatskoj postoji mnogo muzeja posvećenih Domovinskom ratu, no mi smo željeli napraviti nešto drugačije – mjesto gdje će posjetitelji moći vidjeti razvoj hrvatskog vojnika od 7. stoljeća, preko Zrinskih i Frankopana, seljačke bune, kovnice novca, ivanovaca, Trenkovih pandura... pa sve do modernog hrvatskog vojnika. Nismo željeli stvoriti prostor koji traumatizira. Rat je sam po sebi težak, ali mi ga prikazujemo iz uloge vojnika kao zaštitnika obitelji – kaže Mario Tušek, osnivač muzeja.

Osam kilometara od glavnog pakračkog trga na najvišoj slavonskoj gori, Psunju, udaljen je 655 metara visok vrh Omanovac gdje se nalazi jedno od najljepših izletišta i planinarskih odredišta u Hrvatskoj, s planinarskim domom sa sedamdesetak ležajeva. Na ovom području ima oko sto kilometara označenih staza, arheolog Vacek i tu kopa, a kad ogladnite okrjepu ćete pronaći u planinarskom domu koji vodi Deki Nađ.