Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Poslušaj
NA TURISTIČKOJ PATROLI S DACIJOM BIGSTER

Velik kao kuća i još pristupačan, zato i je najprodavaniji

TURISTIČKA PATROLA Daruvar
Foto: Damir Špehar/Pixsell
1/2
VL
Autor
Promo
16.04.2026.
u 10:15

Bigster, veliki, najveći model Dacije. Ponos. Kad je nešto veliko, posebnije je nego ono što nije takvo... Neki vole, recimo veliku plaću. Ima takvih. Drugi vole veliku pizzu u Oro–Goru u Oroslavju, koju će, najmanje njezinu polovicu nositi kući, jer je cijelu u jednom sjedanju za stol vrlo vjerojatno neće moći pojesti. Jer, eto nema veće. Zapravo, sigurno je neće pojesti isprve. Guštat će u Zagorju, u gradu Orlova, i kad domaći rade peku, najveću na svijetu, te časte na glavnom trgu koga tko naiđe u njihov grad. O zagrebačkom od pola metra u SE–MI–ju i Ribiču u Tuđmanovom rodnom mjestu da i ne pričamo. Ta to svi znaju. Jer je, eto, najveći zagrebački koji se može pojesti...

Drugdje ipak nisu, eto, baš tako veliki. Neki vole vidjeti najveće svrdlo na svijetu, tamo u Imotskom, koje je i u Guinnessovoj knjizi rekorda. Naime, tako veliko svrdlo nemaju gdje drugdje vidjeti, jer naprosto većeg nema. Lijepo je i tu, u Daruvaru, vidjeti najstarije, a time i najveće drvo ginka ispred dvorca Janković. Kad je nešto veliko, to samo po sebi, privuče pažnju promatrača. Ili turista. A taj želi zapamtiti nešto što je, na odmoru vidio.

TURISTIČKA PATROLA Daruvar
Foto: Damir Špehar/Pixsell

– Vidi gore vrh Dinare, Sinjal. Koliko god planina ima u zemlji, taj je vrh najveći, najviši – reći će putnici starom cestom D-1 kroz Knin preko Biskupije prema jugu. Vožnjom po Dalmatini, oni koji će radije kroz Sveti Rok, opet će komentirati: – Vozimo se kroz najduži, najveći tunel u državi... Drugačiji je od drugih. Jer nema većeg. Štos je i voziti oko Gospića, grada koji je teritorijalno veći od New Yorka, Pariza, Berlina, Amsterdama, Madrida...

– Gospić je veći i od svjetskih metropola, pa čak i od cijelog Međimurja! – domaći će ponosno reći. Vole turisti otiči i do Makarske na plažu, jer je velika. Vole i u Bašku na Krk, jer je Vela plaža, naprosto, Vela. Velika... Ima mjesta za sve. I tu će, pod slamnatim suncobranom, naručiti radije veliko točeno pivo, nego ono – malo. Sporno je samo kad se vozač vozi po Krku, odnosno Cresu, jer se ta dva otoka i dalje nadmeću koji je veći. Za par stotina metara kvadratnih, po novijim izmjerama, ipak – titulu najvećeg nosi otok na kojem nema stresa. Zgodno je i kad nešto nije previše skupo. Kad je pristupačno. I to ljudi vole.

Mogu si, kako–tako, ipak priuštiti uz mjesečna primanja. Cijena nije prenapumpana, a opet je to što kupuju dobro. Korisno. I veliko! Sjetimo se XXL pakiranja u dućanima, to svi rado ubace u košaricu. Dacia Bigster igra upravo na tu kartu. Velik je, najveći, a opet je pristupačan. U svom je segmentu čak i najprodavaniji. Jasno je i zašto... Maltene je velik kao kuća.

Ključne riječi
Dacia Bigster

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!