VIDEO Stjuardesa pokazala što nosi ispod uniforme: Mnogi ostali iznenađeni

Prilikom ulaska u zrakoplov, putnike obično dočekuje nasmiješeno kabinsko osoblje koje, unatoč iscrpljujućim smjenama i kroničnom nedostatku sna, uvijek uspijeva zadržati besprijekoran izgled. Njihove uniforme djeluju savršeno ispeglano, frizure su postojane, a šminka, posebice usklađene nijanse ruževa za usne, odaje dojam kao da su netom izašli iz salona za uljepšavanje. Godinama se stvara iluzija o nekakvom tajnom receptu, rigoroznoj rutini njege kože i besprijekornoj prezentaciji koja im omogućuje da izgledaju svježe i odmorno čak i nakon višesatnog leta preko nekoliko vremenskih zona. Međutim, jedna je stjuardesa odlučila razbiti tu iluziju i podijeliti sa svijetom svoju najveću tajnu, dokazujući da se ispod profesionalne vanjštine ponekad krije nešto sasvim neočekivano.

Stjuardesa Paula Min, koja na popularnoj društvenoj mreži TikTok objavljuje pod korisničkim imenom @muulann_, postala je viralni hit nakon što je objavila video koji je u svega nekoliko sekundi promijenio percepciju mnogih o njezinoj profesiji. Na početku snimke, Paula izgleda kao oličenje profesionalnosti - odjevena je u bijelu bluzu i tamne hlače, spremna za radne zadatke. No, gledatelje je čekalo iznenađenje. Naime, Paula je pred kamerom počela skidati slojeve uniforme kako bi otkrila da ispod nje cijelo vrijeme nosi udobnu, sivu pidžamu. "Ispod doslovno nosim pidžamu", priznala je uz nestašan osmijeh, pokazujući kako udobnost tijekom duge smjene ne mora biti žrtvovana, čak i ako njezini putnici o tome ne znaju apsolutno ništa.

Njezina objava izazvala je lavinu reakcija, a prvi su se javili njezini kolege i kolegice koji su se odmah poistovjetili s njezinim trikom. "Sestro, ista stvar", napisala je jedna korisnica, na što je Paula odgovorila s kratkim "Ako znaš, znaš". Druga je dodala: "Potpuno te razumijem, hlače od uniforme užasno grebu iznutra", a Paula je potvrdila i njezine riječi s jednostavnim "Doslovno!".

Ipak, dok su se stjuardese međusobno podržavale, drugi pratitelji ostali su u potpunom šoku i nevjerici, zasipajući je pitanjima. Mnogima nije bilo jasno kako se nosi s temperaturom u kabini, koja tijekom ukrcaja putnika zna biti izuzetno visoka. "KAKO USPJEVAŠ? Ja imam duge rukave i uvijek umirem od vrućine u kabini", glasio je jedan od komentara. Drugi korisnik se nadovezao sličnim upitom: "Što radiš kad je u kabini tijekom ukrcaja 829 stupnjeva?". Međutim, Paula je brzo razjasnila misterij, objašnjavajući kako za nju pregrijavanje ne predstavlja problem. "Meni je jako lako postane hladno", otkrila je, dodavši kako joj je dodatni sloj odjeće zapravo nužnost, a ne samo stilski ili komforni izbor.