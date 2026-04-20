TURISTIČKA PATROLA Bošnjaci

Slavonsko selo s najviše inženjera šumarstva po glavi stanovnika

Foto: Ivica Galović/Pixsell
Autor
Marina Borovac
20.04.2026.
u 10:45

Široki šorovi, stopa sv. Martina, Šumarski muzej, Slavonska kuća...

Na istoku Hrvatske, nedaleko od Županje i granice s Bosnom i Hercegovinom, nalaze se Bošnjaci, slavonsko selo širokih šorova čijim središtem dominira župna crkva sv. Martina građena u 18. stoljeću, s oltarnom slikom svog sveca zaštitnika nastalom stoljeće kasnije. U crkvi se čuvaju i brojne relikvije svetaca, a u njezinu dvorištu nalazi se stopa sv. Martina, čijim je postavljanjem prije šest godina selo uvršteno u kulturni itinerer Vijeća Europe, kao jedna od više od 200 lokacija u Europi povezanih u rutu mjesta s crkvama, katedralama i kapelama posvećenima sv. Martinu.

Nasuprot crkvi, u zgradi nekadašnje pučke učionice, jedinstveni je Šumarski muzej u kojem je zorno prikazana povijest šumarstva Spačvanskog bazena, poznatog po šumama hrasta lužnjaka, na čijem se prostoru Bošnjaci nalaze. Kroz bogatu zbirku posjetitelji tu mogu upoznati sve faze rada u šumi, od sadnje i sječe do zaštite prirode, kao i biljne i životinjske vrste ovoga područja. Mi smo se od muzeja kroz selo zaputili prema Ulici Vladimira Nazora, gdje se nalazi Centar za promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja “Slavonska kuća”, čija nam je vrata otvorio Tomislav Lešić, ravnatelj ove ustanove osnovane s ciljem očuvanja i promicanja tradicijskog načina života.

Središtem sela dominira župna crkva sv. Martina građena u 18. stoljeću
Foto: Ivica Galović/Pixsell

Rakije, likeri, med

– Htjeli smo sačuvati od zaborava i pokazati kako se nekada živjelo u Bošnjacima, kada je nekoliko generacija bilo pod istim krovom – kaže.

Kuću je od obitelji Jovanovac općina kupila još 2012. godine, no čekali su projekte i natječaje da je mogu staviti u funkciju, a da ih to baš ništa ne košta, u čemu su i uspjeli.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Veliko dvorište, pomoćne zgrade i kuća gospodara građeni su u tipičnom slavonskom stilu i opremljeni namještajem kakav je nekoć bio neizostavan, poput zelenog kredenca u kuhinji, mjesta u kojem se provodio najveći dio dana. U Slavoniju se uvijek išlo iz prostorije u prostoriju pa se iz kuhinje ulazilo u dnevni boravak koji je u funkciji bio kad bi došli gosti ili kad je kakva svečana prigoda. Treća u nizu je spavaća soba s masivnim drvenim krevetom prekrivenim perinom i sa slikama srca Marijina i srca Isusova iznad uzglavlja. U kutu je stajala kolijevka. Obitelj Jovanovac općini je poklonila fotografije svojih predaka pa se u “Slavonskoj kući” može vidjeti tko je tu živio, kako se gradilo... U pomoćnoj zgradi izloženi su proizvodi lokalnih poljoprivrednika koje ovdje ne možete kupiti, no dobit ćete informaciju gdje se proizvođači nalaze. A svi su u blizini “Slavonske kuće” pa u Nazorovoj, Gajevoj ili Strossmayerovoj ulici možete kupiti tradicionalne slavonske suhomesnate delicije, rakije i voćne likere, med, povrće...

Foto: Ivica Galović/Pixsell

U blizini Bošnjaka su Bošnjački vjerovi s florom i faunom nalik onoj u Kopačkom ritu, a na putu prema Vjerovima proći ćete pokraj svetišta Drage gospe Bošnjačke u Ulici Ljudevita Gaja, kamo pristižu brojni hodočasnici. Selo je poznato i po pokladnom jahanju, obrtu za izradu tamburica obitelji Juzbašić, Večeri tamburaškog milozvučja, Danima Vanje Dracha, glumca rođenog u Bošnjacima, šlingeraju... Dan kad su se dogodili u povijesti zapisani krvavi Bošnjački izbori, 22. svibnja 1897., kada je tijekom izbora za Sabor Kraljevine Hrvatske i Slavonije ubijeno osam osoba, danas se obilježava kao Dan općine.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Oborci i šlingeraj

– Ima kod nas dosta toga zanimljivoga što se može vidjeti i čuti. Jeste li znali da imamo najviše inženjera šumarstva po glavi stanovnika? – pita Lešić dok idemo prema Domu kulture, uz koji je novouređeni trg s križem koji “izlazi” iz oborka – okrugle drvene posude kojom su se grabile žitarice, hranilo blago, u kojoj su se legli pilići, spremalo sjemenje... kakva se nekoć izrađivala u Bošnjacima. Oborak se nalazi i u općinskom grbu, opjevan je u bećarcu koji kaže “Bošnjaci se nadaleko znaju po oborcim’ i po šlingeraju”.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Ocjene

Urednost i izgled mjesta 9

Gostoljubivost i susretljivost 10

Kvaliteta i raznolikost smještaja 8

Događanja 8

Rekreativni sadržaji 8

Gastro ponuda 9

Kulturni sadržaji 8

Održivost 8

Autohtonost 10

Opći dojam 10

Ukupno 88

Poredak

Pakrac 97

Daruvar 96

Ogulin 96

Oroslavje 96

Đurđevac 95

Buje 94

Opuzen 94

Štrigova 91

Perušić  91

Zagvozd  90

Krašić  89

Obrovac  89

Bošnjaci 88

Varaždinske Toplice 88

Hrvatska Kostajnica 88

Kneževi Vinogradi 88

Nova Kapela 87

Drniš 87

Čabar 86

Sopje 86
