TURISTIČKA PATROLA Pakrac

Bio je prava slavonska metropola, tu su hodali templari i Nikola Šubić Zrinski, a danas ga krasi jedan sasvim drugačiji ratni muzej

Foto: Ivica Galović/Pixsell
Marina Borovac
15.04.2026.
u 11:00

Slavonskim 770-godišnjakom hodali templari, Zrinski, grofovi Janković

Mali slavonski grad s nekih 4500 stanovnika nedavno je proslavio 770 godina od prvog spomena svog imena, a kako to u Slavoniji obično biva, svako se slavlje rastegne na više dana. Tako se obilježavanje Dana Grada Pakraca protegnulo kroz ožujak, začinjeno sportskim događanjima, sajmom, glazbom, Histrionima...

– Mi smo gradić s mnogo manifestacija, bogatom povijesti i puno dobrih ljudi – kaže direktorica turističke zajednice Janja Grčević upoznajući nas s raznovrsnim događanjima, poput Multipaka tijekom kojeg se predstavljaju audio i video uređaji koje nigdje drugdje u Hrvatskoj nemate priliku ni čuti ni vidjeti, sajma Slavonski banovac u sklopu kojega su viteški dvoboj, Grahfest...

U šumi kod Pakraca arheolog Krešimir Vacek istražuje gradinski sustaviz srednjeg brončanog doba, s bedemima do osam metara visine. Pronađeni arheološki tragovi upućuju na toda je civilizacija koja je tu živjela iznenada nestala
Foto: Ivica Galović/Pixsell

Svijet graševine

Pakrac je poseban i po tome što je upravo ovdje nastala 4D razglednica, koja se kao unikatni suvenir proširila i drugim dijelovima Hrvatske. Njezin je autor Krešimir Ećimović, koji nam objašnjava kako je klasičnu razglednicu potrebno pogledati kroz aplikaciju i onda ona kroz proširenu stvarnost "oživi", na više jezika.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Što se tiče povijesti, u gotovo osam stoljeća njegova postojanja Pakracom su hodali templari, vitezovi ivanovci, Nikola Šubić Zrinski, grofovska obitelj Janković... što je inspiriralo i malu pakračku pivovaru Slavonicu pa se ondje "kuhaju" Grof, Grofica, Templar, Graničar... Bila je u Pakracu i prva kovnica novca iz koje je u 13. stoljeću izlazio srebrnjak s likom kune – banski denar, odnosno slavonski banovac. Kao najupečatljiviji dio pakračke povijesti danas gradom dominira Spahijski podrum, u sklopu projekta "Svijet graševine" kojim se cijela županija nastoji promovirati kao vinska destinacija, uređen kao interpretacijski centar. U ovom skladištu pakračkog vlastelinstva iz 17. stoljeća danas je osim vinske priče smješten i u Hrvatskoj jedinstven hibrid muzeja i knjižnice pa se među policama s više od 30.000 naslova nalazi i niz muzejskih "izložbenih otoka" s izlošcima poput starih razglednica i numizmatičke zbirke. Jedan od najzanimljivijih segmenata je i knjižnica sjemena odnosno sustav razmjene autohtonih biljnih sorti, smješten u ormariću inspiriranom starim kataloškim ladicama. Posjetitelji mogu uzeti sjeme, ali moraju ga zamijeniti drugim.

S obzirom na to da je Pakrac nekoć bio jako obrtničko i trgovačko središte, muzejski postavom predstavljeni su brojni zanati, od urara, krojača i postolara do tiskara i frizera, ali i konkretni ljudi koji su ih obilježili.

– Iza svakog obrta stoje ljudi, a oni su nam najvažniji – objašnjavaju muzejske djelatnice, ravnateljica Jelena Hihlik i Željka Razumović-Odvorac.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Postav je osmišljen interaktivno, od slaganja mehanizma sata do izrade vlastitih tiskarskih pozivnica, a s pomoću virtualne stvarnosti možete "postati" i postolar. Izloženi su i originalni predmeti, poput ručno izrađenog koštanog češlja.

Drukčiji ratni muzej

Za posjeta Pakracu svakako vrijedi vidjeti i Muzej vojne i ratne povijesti smješten u zgradi u kojoj je više od stoljeća bio sud.

– U Hrvatskoj postoji mnogo muzeja posvećenih Domovinskom ratu, no mi smo željeli napraviti nešto drukčije, mjesto gdje će posjetitelji moći vidjeti razvoj hrvatskog vojnika od 7. stoljeća, preko Zrinskih i Frankopana, Seljačke bune, ivanovaca i Trenkovih pandura pa sve do modernog hrvatskog vojnika – objašnjava osnivač Mario Tušek.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

Nedaleko od muzeja, u samom centru, ostaci su Starog grada koji se posljednjih godina sustavno istražuju. Voditelj istraživanja, arheolog Krešimir Vacek, ističe njegovu važnost.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

– Pronašli smo brojne vrijedne nalaze, između ostaloga i očuvanu ogradu oko križarske crkve i groblja, najstariju u Europi – kaže, a njegove riječi potvrđuju da je u 13. stoljeću, kad su se tu kovali srebrnjaci, Pakrac uistinu bio prava slavonska metropola.

Ocjene

Urednost i izgled mjesta 10

Gostoljubivost i susretljivost 10

Kvaliteta i raznolikost smještaja 9

Događanja 10

Rekreativni sadržaji 10

Gastro ponuda 8

Kulturni sadržaji 10

Održivost 10

Autohtonost 10

Opći dojam 10

Ukupno 97

Poredak

PAKRAC 97
Oroslavje 96
Đurđevac 95
Buje 94
Opuzen 94
Štrigova 91
Perušić 91
Zagvozd 90
Krašić 89
Obrovac 89
Varaždinske Toplice 88
Hrvatska Kostajnica 88
Kneževi Vinogradi 88
Nova Kapela 87
Drniš 87
Čabar 86
Sopje 86
Daruvar
Ogulin
Bošnjaci
