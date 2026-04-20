K Franjićima na meso i čvarke od šarana

Na virtualnoj turističkoj razglednici objavljenoj na stranici općine nalaze se sve znamenitosti, smještajni objekti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva... koja jednim klikom miša možete "posjetiti". Na razglednici je i Aquarius, restoran s prenoćištem obitelji Franjić, u koji smo se mi zaputili, a koji nosi oznaku "Okusi Srijema i Slavonije".
Na početku jelovnika navedeno je podrijetlo svih namirnica koje koriste u kuhinji, a koje nabavljaju na tržnicama, od lokalnih proizvođača, u trgovačkim centrima... Aquarius u ponudi ima domaće slavonske suhomesnate proizvode, mesna jela, jela od ribe, među kojima su i čvarci od šarana... Mislilo se i na najmlađe kao i na vegetarijance, ali i na ljubitelje slastica.
Izbor i kvaliteta jela 47
(do 50 bodova)
Izbor i ponuda pića 13
(do 15 bodova)
Posluga i ljubaznost 10
(do 10 bodova)
Dojmovi i prostor 19
(do 20 bodova)
Ukupnost ponude 4
(do 5 bodova)
Ukupno: 93
80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA