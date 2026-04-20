Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

K Franjićima na meso i čvarke od šarana

TURISTIČKA PATROLA Bošnjaci
Foto: Ivica Galović/Pixsell
1/2
Autor
Marina Borovac
20.04.2026.
u 10:45

Aquarius, J. J. Strossmayera 10

Na virtualnoj turističkoj razglednici objavljenoj na stranici općine nalaze se sve znamenitosti, smještajni objekti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva... koja jednim klikom miša možete "posjetiti". Na razglednici je i Aquarius, restoran s prenoćištem obitelji Franjić, u koji smo se mi zaputili, a koji nosi oznaku "Okusi Srijema i Slavonije".

Na početku jelovnika navedeno je podrijetlo svih namirnica koje koriste u kuhinji, a koje nabavljaju na tržnicama, od lokalnih proizvođača, u trgovačkim centrima... Aquarius u ponudi ima domaće slavonske suhomesnate proizvode, mesna jela, jela od ribe, među kojima su i čvarci od šarana... Mislilo se i na najmlađe kao i na vegetarijance, ali i na ljubitelje slastica.

Ocjene

Izbor i kvaliteta jela 47
(do 50 bodova)      

Izbor i ponuda pića 13
(do 15 bodova)      

Posluga i ljubaznost 10
(do 10 bodova)      

Dojmovi i prostor 19
(do 20 bodova)      

Ukupnost ponude 4
(do 5 bodova)

Ukupno: 93

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
 
Ključne riječi
Večernjakove zvjezdice bošnjaci

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!