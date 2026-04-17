Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Zbog njihove napolitanske Antice silaze s autoceste

TURISTIČKA PATROLA Ogulin
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Marina Borovac
17.04.2026.
u 10:34

Pizzeria Antica, Ivana Gorana Kovačića 10, Ogulin

Malo smo se dvoumili hoćemo li otići u hotel Frankopan i tamo isprobati neke od 30 vrsti slatkih i slanih palačinki ili ćemo se zaputiti prema nadaleko hvaljenoj Antici, zbog čije napolitanske pizze mnogi na putu prema moru odlučuju sići s autoceste. Naposljetku je odluka pala na Anticu, a ondje smo jeli pizu koja nosi ime objekta. Naš prvi izbor bila je jedna druga pizza, ali nakon provjere u kuhinji, konobarica nam je rekla da nje nema. Već nakon nekoliko zalogaja shvatili smo zašto je Antica na tako dobru glasu, čemu osim okusa pridonose i cijene u rasponu od osam do petnaest eura (Antica stoji dvanaest). Mala napomena za one koji se odluče krenuti put Ogulina, na odličnu napolitanu: Antica je ponedjeljkom zatvorena.

Ocjene

Izbor i kvaliteta jela 49
(do 50 bodova)      

Izbor i ponuda pića 11
(do 15 bodova)      

Posluga i ljubaznost 10
(do 10 bodova)      

Dojmovi i prostor 19
(do 20 bodova)      

Ukupnost ponude 5
(do 5 bodova)

Ukupno: ukupno: 94

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
Ključne riječi
Ogulin Večernjakove zvjezdice

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!