Zbog njihove napolitanske Antice silaze s autoceste

Malo smo se dvoumili hoćemo li otići u hotel Frankopan i tamo isprobati neke od 30 vrsti slatkih i slanih palačinki ili ćemo se zaputiti prema nadaleko hvaljenoj Antici, zbog čije napolitanske pizze mnogi na putu prema moru odlučuju sići s autoceste. Naposljetku je odluka pala na Anticu, a ondje smo jeli pizu koja nosi ime objekta. Naš prvi izbor bila je jedna druga pizza, ali nakon provjere u kuhinji, konobarica nam je rekla da nje nema. Već nakon nekoliko zalogaja shvatili smo zašto je Antica na tako dobru glasu, čemu osim okusa pridonose i cijene u rasponu od osam do petnaest eura (Antica stoji dvanaest). Mala napomena za one koji se odluče krenuti put Ogulina, na odličnu napolitanu: Antica je ponedjeljkom zatvorena.

Ocjene Izbor i kvaliteta jela 49

(do 50 bodova) Izbor i ponuda pića 11

(do 15 bodova) Posluga i ljubaznost 10

(do 10 bodova) Dojmovi i prostor 19

(do 20 bodova) Ukupnost ponude 5

(do 5 bodova) Ukupno: ukupno: 94 80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE

88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE

95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA