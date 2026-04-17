Zbog njihove napolitanske Antice silaze s autoceste

Malo smo se dvoumili hoćemo li otići u hotel Frankopan i tamo isprobati neke od 30 vrsti slatkih i slanih palačinki ili ćemo se zaputiti prema nadaleko hvaljenoj Antici, zbog čije napolitanske pizze mnogi na putu prema moru odlučuju sići s autoceste. Naposljetku je odluka pala na Anticu, a ondje smo jeli pizu koja nosi ime objekta. Naš prvi izbor bila je jedna druga pizza, ali nakon provjere u kuhinji, konobarica nam je rekla da nje nema. Već nakon nekoliko zalogaja shvatili smo zašto je Antica na tako dobru glasu, čemu osim okusa pridonose i cijene u rasponu od osam do petnaest eura (Antica stoji dvanaest). Mala napomena za one koji se odluče krenuti put Ogulina, na odličnu napolitanu: Antica je ponedjeljkom zatvorena.
Izbor i kvaliteta jela 49
(do 50 bodova)
Izbor i ponuda pića 11
(do 15 bodova)
Posluga i ljubaznost 10
(do 10 bodova)
Dojmovi i prostor 19
(do 20 bodova)
Ukupnost ponude 5
(do 5 bodova)
Ukupno: ukupno: 94
80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA