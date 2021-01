Recept za pečeni krumpir 'srušio' internet: Ova metoda i začini spoj su koji čine savršenstvo

Recept za pečeni krumpir Tiktokera, Jeremy Schecka oduševio je sve one koji su ga isprobali, ali i one koji su samo pogledali video - jer izgledaju preukusno.



Ovaj 20-godišnjak uzeo je nekoliko krumpira, izrezao ih na komade i stavio u hladnu vodu. Tvrdi da, ako ih stavite u već proključalu, unutrašnjost može ostati sirova dok će se vanjski dio pretvoriti u kašu. Ovako se skuhaju ravnomjerno.



Dok se kuhaju treba dodati veću količinu soli. "Nećete pojesti svu sol, ali voda treba biti jako slana kako bi krumpiri dobili na okusu. Oni će upiti manji dio", kaže Jeremy.



Dobro iscijedite krumpire i promiješajte ih žlicom kako biste ih lagano zgnječili te ih stavite na pleh za pečenje - koji ste prethodno zagrijali. Ovaj korak nije obavezan, ali Jeremy kaže da može skratiti vrijeme pečenja.



On koristi ulje avokada ili pačju mast i dosta začina - ružmarin, papriku, češnjak u prahu, papar, origano, timijan i sol.



Pecite ih na 230°C oko 10 minuta, dok ne poprime zlatnu boju i ne postanu hrskavi, prenosi Real Simple.

Pogledajte video:

