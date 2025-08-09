Naši Portali
RECEPT DANA Omiljeno jelo za vruće ljetne dane: Napravite najukusniji sataraš

Ana Hajduk
09.08.2025.
u 07:10

Poslužite toplo uz kuhanu rižu, pire krumpir, tjesteninu, ili jednostavno s domaćim kruhom. Odlično ide i kao prilog uz mesna jela ili kobasice.

Sataraš je jedno od onih jela koje se prenosi s generacije na generaciju. Tradicionalno se priprema ljeti, kada su rajčice, paprike i luk u svom punom sjaju. Ovo lagano povrtno jelo prisutno je u gotovo svim kuhinjama regije, a posebno je omiljeno u Slavoniji, Vojvodini i dijelovima Bosne i Dalmacije. Bilo da se poslužuje uz jaja, rižu, tjesteninu ili jednostavno s kriškom domaćeg kruha, sataraš pruža topli, domaći osjećaj u svakom zalogaju.

Sastojci:

  • 2 žlice ulja (suncokretovo ili maslinovo)
  • 2 glavice luka
  • 2–3 zelene ili crvene paprike
  • 3–4 zrele rajčice
  • Sol i papar po ukusu
  • Po želji: jedno jaje, malo mljevene crvene paprike, ljuti feferon ili tikvica

Priprema: Luk ogulite i narežite na tanke “polumjesece”. Papriku očistite od sjemenki i narežite na trakice. Rajčice ogulite (lakše ide ako ih kratko uronite u kipuću vodu), pa nasjeckajte na kockice. Na ugrijanom ulju u dubljoj tavi ili loncu pirjajte luk dok ne omekša i postane staklast (oko 5 minuta). Dodajte papriku i pirjajte još 5–10 minuta, dok malo ne omekša. Povremeno promiješajte. Umiješajte rajčice i pirjajte na laganoj vatri oko 15 minuta, dok se rajčice ne raspadnu i povrće poveže u gustu, sočnu smjesu. Posolite i popaprite po ukusu. Po želji, možete dodati prstohvat mljevene crvene paprike za dodatnu boju i aromu. Ako želite, na kraju možete umiješati jedno jaje i kratko promiješati dok se ne zgusne – dobit ćete malo jači, zasitniji sataraš.
