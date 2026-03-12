Naši Portali
Jednostavni trikovi za čišćenje doma

Čista pećnica bez ribanja: Nekoliko jednostavnih trikova koji mogu olakšati najneugodniji kućanski posao

Blistava i čista pećnica
Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
12.03.2026.
u 07:00

Čišćenje pećnice mnogima se nalazi visoko na listi omraženih kućanskih poslova. Kako bi se riješili masnoće i tvrdokornih mrlja oštetit ćete svoj novčanik i uzalud potrošiti previše vremena na ribanje, ali postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da se prljavština ukloni lakše i uz minimalan trošak.

Pećnicu je preporučljivo temeljito očistiti barem svaka tri mjeseca jer se tijekom pečenja nakupljaju masnoća, ostaci hrane i neugodni mirisi. Umjesto skupih kemijskih sredstava, za čišćenje možete iskoristit proizvode koji se nalaze u vašem domu, a koji će vam olakšati uklanjanje zagorjele masnoće i mrlja.

Soda bikarbona, ocat i voda: Jedan od najčešćih kućnih trikova uključuje sodu bikarbonu i vodu. Smjesa se nanese na unutrašnjost hladne pećnice i ostavi nekoliko sati ili preko noći. Nakon toga površina se poprska mješavinom octa i vode. Reakcija stvara pjenu koja pomaže razgraditi masne naslage, pa se prljavština kasnije može jednostavno obrisati vlažnom krpom.

Čišćenje parom limuna: Jednostavan način omekšavanja tvrdokornih naslaga jest i čišćenje parom. U posudu otpornu na toplinu dodate dva na kolutiće narezana limuna i vodu. Tekućinu stavit u pećnicu na pola sata. Ovaj pripravak omekšat će prljave naslage i riješiti se neugodnih mirisa.

Tableta za perilicu posuđa: Za uklanjanje tvrdokornih mrlja može vam pomoći i tableta za perilicu posuđa. Dovoljno ju je lagano namočiti vodom i njome nježno istrljati staklo na vratima pećnice ili metalne dijelove. Sastojci u tabletama dizajnirani su za razgradnju ostataka hrane, pa mogu učinkovito ukloniti i zagorene tragove.

Naravno, najvažnije je pećnicu redovito održavati čistom. Police i rešetke mogu se povremeno potopiti u toplu vodu s deterdžentom kako bi se omekšale naslage masnoće. Dobro je reagirati odmah nakon prolijevanja hrane jer će se svježe mrlje ukloniti mnogo lakše nego one koje su se zapekle na visokim temperaturama. Redovito održavanje može znatno skratiti vrijeme čišćenja i spriječiti stvaranje tvrdokornih naslaga.
Komentara 1

BE
besode5100
08:03 12.03.2026.

S ovim ćeš postati alfa mužjak s velikim uređajem, savjetujem svima da probaju:-----> bitly.cx/alfak

