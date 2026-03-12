Odluke koje danas donesete progonit će vas godinama! Retrogradni Merkur donosi kaos, a ova dva znaka su na rubu sukoba
Četvrtak donosi kozmičku dramu dok se retrogradni Merkur u Ribama sudara s vatrenom energijom iz Ovna. Pripremite se za dan ispunjen emocionalnim izazovima, neočekivanim prilikama i ključnim odlukama koje će oblikovati vašu budućnost.
Ovan: Ovnovi, pripremite se na oprez. Današnji dan donosi potencijalne sukobe s autoritetima, bilo da se radi o šefovima, roditeljima ili predstavnicima zakona. S gomilom planeta u Ribama u vašoj dvanaestoj kući podsvijesti, na površinu izlaze skrivene emocije i stari animoziteti, a vaš unutarnji kritičar je glasniji no ikad. Impulzivnost, vaša prepoznatljiva osobina, danas vam nije saveznik. Nemojte dolijevati ulje na vatru ako se nađete u konfliktu. Umjesto toga, upotrijebite svoju najbolju prosudbu i sjetite se moći ljubaznosti. Ponekad je najpametnije jednostavno prešutjeti. Večer donosi priliku da budete primijećeni, ali samo ako pametno odigrate svoje karte tijekom dana.
Bik: Bikovi, vaša stabilnost bit će na kušnji. U razgovorima s drugima mudro je izbjegavati kontroverzne teme poput politike i religije, jer bi mogle potaknuti žestoke rasprave. Retrogradni Merkur donosi rizik od nesporazuma, stoga pažljivo birajte riječi. Ipak, vaši odnosi s prijateljima i grupama mogu biti pozitivno iskustvo ako se usredotočite na praktične ciljeve i zajedničke interese. Dan je povoljan za tihu organizaciju i stvaranje mira u vlastitom okruženju. Male promjene u navikama mogu značajno poboljšati vaše opće stanje. Iskoristite dan za introspekciju i jačanje veza s onima koji vam donose osjećaj sigurnosti.
Blizanci: Blizanci, vaš vladar Merkur je retrogradan, što komunikaciju čini izazovnom, ali danas biste se mogli naći u centru pozornosti. Kada su u pitanju zajednička imovina, dugovi, porezi ili preuzimanje odgovornosti, osjećat ćete se samopouzdano i energično da preuzmete vodstvo. Vaša sposobnost da rješavate složene probleme impresionirat će nadređene. Međutim, budite oprezni u interakciji s prijateljima ili unutar većih grupa, jer bi moglo doći do neslaganja. Vaša znatiželja je na vrhuncu, što je odlično za učenje novih stvari, no pokušajte ne raspršiti svoju energiju na previše strana. Večer je idealna za provjeru financija i planiranje budućih poteza.
Rak: Rakovi, vaša intuicija je danas vaš najjači adut, ali i izvor potencijalnih nevolja. Osjećat ćete snažnu potrebu izraziti svoje mišljenje o raznim temama, što bi vas moglo dovesti u sukob sa šefovima i drugim autoritetima. Držite se podalje od nepotrebnih rasprava kako biste izbjegli nesporazume. Ako ne možete postići dogovor, najbolje je prihvatiti da se ne slažete i nastaviti dalje. Vaša prirodna empatija može biti od velike pomoći nekome tko treba podršku, stoga usmjerite svoju energiju na pomaganje, a ne na prepiranje. Večer posvetite partneru i bliskim odnosima; slušanje i suradnja donose mir.
Lav: Lavovi, vaš entuzijazam i samopouzdanje danas su na vrhuncu, no mogli biste naići na neočekivane prepreke. Bilo da se radi o projektu na poslu, zdravstvenom pitanju ili nečemu vezanom za kućnog ljubimca, očekujte otpor u obliku pravila, propisa ili jednostavno drugačijeg načina razmišljanja. Važno je da pažljivo koračate i dobro promislite prije nego što progovorite ili djelujete. Iako vaša kreativnost može pronaći rješenja koja drugi ne vide, timski rad će dati bolje rezultate od soliranja. Večer iskoristite za organizaciju i planiranje kako biste svoju golemu energiju usmjerili na produktivan način.
Djevica: Djevice, odnosi su danas u fokusu i zahtijevaju dodatnu dozu strpljenja i tolerancije. Romantične veze mogu biti napete, a odnosi s djecom također mogu predstavljati izazov, možda zbog financijskih pitanja ili troškova. Vaša sklonost perfekcionizmu danas može biti kontraproduktivna; ponekad je bolje dovršiti zadatak nego ga beskonačno analizirati. Osjećat ćete motivaciju da popravite sitne probleme oko sebe, ali nemojte dopustiti da vas detalji opterete. Pažljiva gesta prema voljenoj osobi može značiti više od tisuću riječi. Večer donosi priliku za druženje i opuštanje.
Vaga: Vage, vaša prirodna težnja za ravnotežom danas će biti na velikom testu. Imat ćete puno energije za rad i organizaciju, ali odnosi s partnerima i bliskim prijateljima bit će izazovni. Mogli biste se osjećati razočarano, kritizirano ili obeshrabreno od strane nekoga bliskog. Vaša diplomatska priroda pomoći će u rješavanju nesporazuma, ali ključno je da se pobrinete i za vlastite potrebe. Ne zaboravite odvojiti vrijeme za opuštanje kako biste obnovili energiju. Danas je situacija "pobjeda-poraz", stoga budite nježni prema sebi i drugima. Provedite večer kod kuće u miru.
Škorpion: Škorpioni, vaša strastvena priroda danas bi vas mogla dovesti u nevolje. Možda ćete s entuzijazmom komunicirati svoje ideje, samo da biste otkrili da se ljudi, osobito na poslu, ne slažu s vama. Moguće su i prepreke vezane za kućne ljubimce. Vjerujte svojim instinktima, ali ostanite otvorenog uma. Izbjegavajte prekomjerno analiziranje svake situacije; ponekad je najbolje pustiti da se stvari odvijaju prirodno. Razlučite što funkcionira, a što ne, i usmjerite svoju energiju tamo gdje možete postići napredak. Večer donosi priliku za iskrene i duboke razgovore koji mogu ojačati povjerenje.
Strijelac: Strijelci, pripremite se za izazove na polju romantike i odnosa s djecom. Danas nije dan za postavljanje zahtjeva; umjesto toga, usvojite strpljiviji i tolerantniji pristup. Vaša želja za istraživanjem i novim idejama je jaka, što je odlično za učenje ili planiranje putovanja, ali ostanite prizemljeni pri donošenju odluka. Posao od kuće mogao bi biti produktivniji i manje stresan. Moguće su značajne kupnje za dom ili obitelj, ali pazite na financije. Večer je stvorena za provjeru financijskog stanja i dugoročno planiranje.
Jarac: Jarčevi, Mjesec u vašem znaku pleše s Marsom, što vam daje energiju da preuzmete kontrolu. Ovo je dobra vijest. Loša vijest je da je Mjesec u sukobu s Venerom, Saturnom i Neptunom, što donosi napetost u obiteljskim i kućnim odnosima. Vaša odlučnost i samopouzdanje definiraju vaš radni dan, ali izbjegavajte sukobe kod kuće. Pronađite aktivnosti u kojima možete biti učinkoviti i držite se njih. Vrijeme je da riješite nesuglasice iskrenim razgovorom, bez pretjerane suzdržanosti. Večer donosi osjećaj pobjede ako pametno iskoristite svoju energiju.
Vodenjak: Vodenjaci, danas je najbolje da se držite po strani i radite iza scene. Vaša originalnost i kreativno razmišljanje su naglašeni, ali najbolje ćete ih iskoristiti ako radite sami i u miru. Ne pravite veliku stvar ni od čega i izbjegavajte dramu. Međutim, vaše ideje vezane uz zaradu novca i financijske planove su izvrsne i mogle bi se isplatiti. Povežite se s ljudima koji dijele vaše interese, ali sačuvajte svoju energiju. Večer provedite u samoći, razmišljajući o svojim ciljevima i snovima za budućnost.
Ribe: Ribe, ovo je za vas vrlo osoban i nepredvidiv dan. S retrogradnim Merkurom u vašem znaku, mogli biste se osjećati preplavljeno emocijama ili razdražljivo. S jedne strane, prijatelj bi vas mogao potaknuti da preuzmete vodstvo u nekom projektu. S druge strane, mogli biste se naći u financijskom neslaganju s istim tim prijateljem ili grupom. Koračajte oprezno i donosite odluke polako. Vaša vitalnost ovisi o emocijama, stoga tražite mirne trenutke za regeneraciju. Večer je povoljna za prijateljska druženja, ali postavite zdrave granice kako biste zaštitili vlastitu energiju.