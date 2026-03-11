Ne planirajte ništa za ovaj datum! Astrolozi upozoravaju da nam stiže najgori dan u 45 godina - pripremite se za kaos

Ako ste planirali potpisati važan ugovor, otputovati ili voditi ključan razgovor u petak, 13. ožujka 2026., astrolozi imaju samo jedan savjet za vas: odgodite. Stručnjaci upozoravaju da se sprema rijetka "savršena oluja" kozmičkog kaosa, astrološki događaj kakav se nije dogodio punih 45 godina. Tog dana, zloglasni petak trinaesti poklopit će se s vrhuncem retrogradnog Merkura u znaku Riba, stvarajući uvjete za veliku zbrku, emocionalne preokrete i tehnološke probleme. "Ovo je najkaotičnije astrološko poravnanje 2026. godine", izjavila je astrologinja Joanne Jones, osnivačica platforme Trusted Psychics. "Nismo vidjeli da se petak trinaesti sudara s retrogradnim Merkurom u Ribama od 13. veljače 1981. godine. Ako možete odgoditi bilo što važno za taj datum, učinite to."

Iako retrogradni Merkur nije rijetkost i događa se tri do četiri puta godišnje, njegova pozicija u znaku Riba znatno je neuobičajenija. Posljednji put se to dogodilo u ožujku 2019., a sljedeći put nas očekuje tek 2033. godine. Međutim, nijedno od tih razdoblja ne sadrži petak trinaesti, što spoj koji nas čeka 2026. čini uistinu jedinstvenim i, prema riječima astrologa, kozmički zastrašujućim. Ciklus retrogradnog Merkura traje od 26. veljače do 20. ožujka 2026., a 13. ožujka pada točno u njegov vrhunac, kada je njegov utjecaj najintenzivniji.

Snaga ovog poravnanja leži u prirodi znaka Riba. U astrologiji se smatra da je Merkur, planet logike, komunikacije i razuma, u Ribama u svom "padu" i "izgonu". Njegova analitička oštrica tada otupljuje, a zamjenjuju je emocionalna osjetljivost, mentalna magla i konfuzija. Kako je to slikovito opisala astrologinja Babs Cheung za New York Post, Merkur u Ribama je kao da je "planet komunikacije pijan u podrumu i plače nad pjesmom koju je napisao 2006.". Jones dodaje da će Ribe pojačati emocionalnu osjetljivost deseterostruko. To znači da stari osjećaji mogu isplivati na površinu, neriješeni razgovori mogu vas početi proganjati, a intuicija će raditi prekovremeno. Kada se tome doda petak trinaesti, dan već opterećen praznovjernim strahom, dobiva se recept za kaos.

Kao da sve to nije dovoljno, tog dana dogodit će se još nekoliko izazovnih planetarnih aspekata. Mars, planet akcije i agresije, spojit će se sa Sjevernim Mjesečevim čvorom sudbine, također u Ribama, što može stvoriti osjećaj "karmičke hitnosti" i povećati rizik od impulzivnih odluka koje mijenjaju život. Cijeli događaj odvija se u sjeni potpune pomrčine Mjeseca koja će se dogoditi 3. ožujka, a čija "nestabilna energija", vjeruju astrolozi, ostaje prisutna tjednima. Dodatnu napetost stvara Mjesec u Jarcu, znaku koji traži strukturu i hladnu logiku, što je u potpunoj suprotnosti s kaotičnom i vodenom energijom Riba, stvarajući osjećaj emocionalne blokade ili usamljenosti.

Što možete očekivati i kako se pripremiti?

Stručnjaci upozoravaju na nekoliko ključnih područja života koja će biti najviše pogođena. Očekujte kaos u komunikaciji, gdje će se poruke lako pogrešno tumačiti, a emocionalne reakcije brzo eskalirati. Mogući su i tehnički kvarovi i problemi u putovanju: odgođeni vlakovi, otkazani letovi, kvarovi na uređajima ili izgubljene datoteke. Mnogi će osjetiti i emocionalnu preplavljenost jer stare rane i potisnuti osjećaji izlaze na vidjelo. Možda ćete se zateći kako razmišljate o bivšem partneru, ponovno proživljavate stare svađe ili se osjećate neobjašnjivo tjeskobno. Ipak, postoji i pozitivna strana: intuicija će biti izoštrenija nego inače. Obratite pozornost na predosjećaje i misli koje se ponavljaju, jer vam podsvijest pokušava nešto poručiti.

S obzirom na sve navedeno, astrolozi savjetuju izbjegavanje potpisivanja pravnih dokumenata, kupnje skupe tehnologije, započinjanja novih poslova ili vođenja ozbiljnih ljubavnih razgovora. Kako biste "preživjeli" ovaj dan, preporučuje se nekoliko praktičnih koraka. Prije 13. ožujka napravite sigurnosne kopije svih važnih datoteka, fotografija i dokumenata. Prije nego što reagirate na poruke ili e-mailove, zastanite i dobro promislite. Za sva putovanja i sastanke krenite ranije kako biste imali dodatnog vremena. Sve veće odluke odgodite barem do 20. ožujka, kada Merkur kreće direktno. Prizemljite se aktivnostima poput pisanja dnevnika, meditacije ili boravka u prirodi. "Priznajte tjeskobu umjesto da je odbacujete. Shvatite da je stvarna i dajte si dopuštenje da je kontrolirate. Mali činovi kontrole, poput izrade sigurnosne kopije telefona, mogu značajno smanjiti stres", savjetuje Jones.

Kako će ovo utjecati na vaš znak?

Iako će svi osjetiti utjecaj ovog tranzita, neki znakovi bit će pogođeni snažnije od drugih. Najviše na udaru bit će promjenjivi znakovi. Ribe će se suočiti s egzistencijalnom krizom i preispitivanjem vlastitog identiteta. Djevice, čiji je vladar Merkur, mogle bi postati paranoične u partnerskim odnosima, analizirajući svaku riječ i gestu. Blizancima se sprema "požar u karijeri", gdje će svaki e-mail od šefa doživljavati kao osobni napad. Što se tiče ostalih znakova, vodeni znakovi (Rak, Škorpion i Ribe) osjetit će ovaj tranzit najintenzivnije na emocionalnoj razini i trebali bi posvetiti dodatnu pažnju mentalnom zdravlju. Zemljani znakovi (Bik, Djevica i Jarac) trebaju izbjegavati velike financijske odluke ili kupnje jer bi se "povoljna prilika" mogla pokazati kao skriveni problem. Zračni znakovi (Blizanci, Vaga i Vodenjak) najviše će osjetiti komunikacijske slomove te bi važne razgovore trebali odgoditi. Vatreni znakovi (Ovan, Lav i Strijelac) trebali bi izbjegavati sukobe, osobito na poslu, jer bi njihovo uobičajeno samopouzdanje moglo biti protumačeno kao agresija.

Na kraju, iako dan zvuči alarmantno, astrolozi poručuju da ga ne treba doživljavati isključivo kao prijetnju. "Da, moglo bi biti kaotično i mogli biste se osjećati tjeskobnije nego inače", zaključuje Jones. "Ali to je ujedno i dan koji od vas traži da obratite pozornost na ono što osjećate, što izbjegavate i što vam vaša intuicija pokušava reći. Iskoristite ga kao priliku za promišljanje, umjesto da gurate naprijed pod svaku cijenu."