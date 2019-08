Rajčica, mrkva, tikvice...Doznajte koje povrće je bolje jesti sirovo, a koje kuhano

Sve se nezdravije hranimo, skloniji smo brzoj hrani i ne jedemo dovoljno voća i povrća. A kada i jedemo, često biramo pogrešan način konzumacije, poručuju stručnjaci.

Istraživanja su pokazala da samo 12 posto Amerikanaca jede dovoljne količine voća na dan, što bi bilo otprilike oko jedne i pol šalice te manje od deset posto ih konzumira dovoljne količine povrća, piše Huffington Post.

Stručnjaci tvrde kako moramo to promijeniti što prije jer je za prevenciju bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i sl, nužna zdrava prehrana koja obiluje vlaknima, vitaminima, mineralima i sl.

I na pitanje je li zdravije voće i povrće konzumirati svježe ili kuhano, tvrde kako odgovor nije "crno-bijeli". Nutricionist Guy Crosby pojasnio je koje povrće bismo trebali jesti na koji način da iskoristimo najbolje što sadrži...

Rajčice - Studija provedena 2002. godine, a čiji su rezultati objavljeni u Journal of Agriculture and Food Chemistry, pokazala je da kuhane rajčice imaju oko tri puta više likopena, snažnog antioksidansa koji se bori protiv slobodnih radikala i smanjuje rizik od srčanog udara, bolesti prostate i raznih vrsta raka. Ipak, kuhanjem se gubi vitamin C koji sadrži u svježem obliku pa je dobra ideja konzumirati rajčice i svježe i kuhane.

Mrkve i tikvice - Kuhanjem ovog povrća može se sačuvati više antioksidansa i vitamina C u odnosu na prženje. Beta karoten je karotenoid koji tijelo pretvara u vitamin A,a važan je za funkciju normalnog metabolizma željeza, očuvanje vida, zdravlja kože i imuniteta

Brokula - Ovo je iznimno zdrava namirnica i sadrži visoke doze sulfoarafena, sastojka za koji se tvrdi da pobjeđuje rak. Istraživanja sugeriraju da ne samo da ubijaju pretkancerozne stanice sprečavajući ih da se množe, one smanjuju rizik čira na želucu, odnosno kasnije i raka želuca. Stručnjaci savjetuju da je jedemo sirovu, birajte one iz domaćeg uzgoja, a ako niste za ideju sirove brokule, kuhajte je na pari kako bi zadržala što više korisnih sastojaka.

Špinat - Najbolje ga je konzumirati sirovog, složni su stručnjaci. Osim što je bogat kalijem koji pomaže održanju normalnog krvnog tlaka, sadrži vitamine A i C, kalcij, magnezij i mangan koji čuvaju zdravlje kostiju. Obiluje i folatima koji jačaju imunološki sustav i sprečavaju osjećaj umora i bezvoljnosti. Folati sudjeluju u normalnoj psihološkoj funciji i bitni su za rast stanica, što je osobito važno kod trudnica.

Crvena paprika - Najbolje ju je, kao i špinat, konzumirati sirovu. Sadrži dva puta više vitamina C nego naranča, a izgubit će se termičkom obradom, kuhanjem, ili pečenjem.

Kupus - Vjerojatno ga obožavate na salatu, no bolje ga je konzumirati kuhanog. Srednju porciju kupusa, oko 95 grama, trebalo bi uzimati jednom u četiri dana, a jedna porcija osigurat će vam 56 mg dnevno potrebne doze kalcija od 800 mg, vitalnog za jake kosti i zube.

