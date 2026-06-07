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Domaći pomfrit bez ulja: Evo kako napraviti hrskave krumpiriće bez prženja u ulju

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
07.06.2026.
u 09:00

Njegova jednostavnost i univerzalna privlačnost čine ga omiljenim prilogom

Pomfrit je jedan od omiljenih zalogaja mnogih ljudi širom svijeta: hrskav izvana, mekan iznutra i savršen uz razne umake ili kao dodatak glavnom jelu. Njegova jednostavnost i univerzalna privlačnost čine ga omiljenim prilogom. Može se pripremiti na bezbroj načina, uključujući kuhanje, pečenje u pećnici ili prženje u dubokom ulju.

Jedna je kuharica kao omiljenu metodu pripreme navela korištenje friteze na vrući zrak. Brzo je, jednostavno i daje vam hrskave, zlatne pomfrite bez dodatnog ulja, što ih čini zdravijim prilogom. Savjetovala je da za dvije osobe uzmete tri srednja krumpira, a zatim ih narežite na pomfrit debljine oko jednog centimetra. Možete ih oguliti prije rezanja, no kožica im daje dodatnu hrskavost. Namočite krumpiriće u hladnoj vodi 30 minuta da biste uklonili sav škrob, a zatim ih temeljito tapkajte čistom kuhinjskom krpom ili kuhinjskim papirom, piše Daily Express.

Stavite krumpiriće u zdjelu s jednom do dvije žličice ulja, prstohvatom soli i drugim začinima koje želite. Zagrijte fritezu na vrući zrak na 180 °C, a zatim rasporedite krumpiriće u jednom sloju u košaru. Pecite 15 do 20 minuta, protresajući košaru na pola pečenja za optimalnu hrskavost. Korištenjem friteze na vrući zrak dobit ćete hrskave, ukusne krumpiriće koji su zdraviji, brže se pripremaju i puno ih je lakše napraviti od onih prženih u dubokom ulju.

Ako želite krumpire narezati malo deblje, možete to učiniti na isti način, samo produžite vrijeme pečenja za pet do deset minuta. Kada se krumpiri ispeku, tada provjerite začinjenost i po potrebi dodajte još soli.

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friteza hrskavost pomfrit pečenje

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