Nije ni ustaša iz Vučićevih uvreda ni talijanski fašist iz Vrdoljakova filma, nego najradišniji političar u današnjem SDP-u

U povijesti Europskog parlamenta nitko se ne bi mogao prisjetiti situacije u kojoj je jedan zastupnik, izvjestitelj zadužen za pisanje rezolucija o napretku neke zemlje kandidatkinje prema članstvu u Europskoj uniji, izložen tolikim uvredama i netrpeljivosti iz redova vlasti i provladinih medija te iste zemlje kao što se to već gotovo dvije godine događa s Toninom Piculom, izvjestiteljem EP-a za Srbiju. Nijedna zemlja kandidatkinja nije svoj put prema članstvu u EU gradila ratujući s izvjestiteljem Europskog parlamenta, ali to je očito svjesni odabir i svjesna politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića još otkako je čuo vijest o imenovanju Picule: "A nama dali Hrvata! Baš im hvala. Nije problem u Hrvatu, nego u njegovim stavovima", bila je njegova prva reakcija.