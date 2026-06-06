Nije ni ustaša iz Vučićevih uvreda ni talijanski fašist iz Vrdoljakova filma, nego najradišniji političar u današnjem SDP-u

U povijesti Europskog parlamenta nitko se ne bi mogao prisjetiti situacije u kojoj je jedan zastupnik, izvjestitelj zadužen za pisanje rezolucija o napretku neke zemlje kandidatkinje prema članstvu u Europskoj uniji, izložen tolikim uvredama i netrpeljivosti iz redova vlasti i provladinih medija te iste zemlje kao što se to već gotovo dvije godine događa s Toninom Piculom, izvjestiteljem EP-a za Srbiju. Nijedna zemlja kandidatkinja nije svoj put prema članstvu u EU gradila ratujući s izvjestiteljem Europskog parlamenta, ali to je očito svjesni odabir i svjesna politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića još otkako je čuo vijest o imenovanju Picule: "A nama dali Hrvata! Baš im hvala. Nije problem u Hrvatu, nego u njegovim stavovima", bila je njegova prva reakcija.
Propagandna mašinerija u Beogradu još samo nije prokljuvila da je Tonino Picula u mladosti spletom okolnosti imao epizodnu ulogu talijanskog vojnika u filmu "Povratak" Antuna Vrdoljaka iz 1979. godine. Kad bi još i to saznali, proglasili bi ga možda i talijanskim fašistom
Komentara 26
Di su danas možemovski sendvičar? Izgleda da su svi u gej povorci, to im je danas prioritet
SDP bi nas, skupa s bandom iz Možemo, prodao Srbiji za vlast i povlastice, pa čak i Vučiću. Picula je eventualni izuzetak
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Nema te sile koja Hrvatsku može vratiti u Jugu. Badava Sandra B. u Saboru ne može izgovoriti rijec HRVATSKA nego koristi pretužni rijec OVA ZEMLJA . Sve vam je badava