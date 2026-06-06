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Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Nije ni ustaša iz Vučićevih uvreda ni talijanski fašist iz Vrdoljakova filma, nego najradišniji političar u današnjem SDP-u

06.06.2026. u 12:11

Propagandna mašinerija u Beogradu još samo nije prokljuvila da je Tonino Picula u mladosti spletom okolnosti imao epizodnu ulogu talijanskog vojnika u filmu "Povratak" Antuna Vrdoljaka iz 1979. godine. Kad bi još i to saznali, proglasili bi ga možda i talijanskim fašistom

U povijesti Europskog parlamenta nitko se ne bi mogao prisjetiti situacije u kojoj je jedan zastupnik, izvjestitelj zadužen za pisanje rezolucija o napretku neke zemlje kandidatkinje prema članstvu u Europskoj uniji, izložen tolikim uvredama i netrpeljivosti iz redova vlasti i provladinih medija te iste zemlje kao što se to već gotovo dvije godine događa s Toninom Piculom, izvjestiteljem EP-a za Srbiju. Nijedna zemlja kandidatkinja nije svoj put prema članstvu u EU gradila ratujući s izvjestiteljem Europskog parlamenta, ali to je očito svjesni odabir i svjesna politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića još otkako je čuo vijest o imenovanju Picule: "A nama dali Hrvata! Baš im hvala. Nije problem u Hrvatu, nego u njegovim stavovima", bila je njegova prva reakcija.

Ključne riječi
SDP Mađarska Srbija Europski parlament EU Tonino Picula

Komentara 26

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FE
felis29
12:52 06.06.2026.

Nema te sile koja Hrvatsku može vratiti u Jugu. Badava Sandra B. u Saboru ne može izgovoriti rijec HRVATSKA nego koristi pretužni rijec OVA ZEMLJA . Sve vam je badava

ŠL
Šleger
12:41 06.06.2026.

Di su danas možemovski sendvičar? Izgleda da su svi u gej povorci, to im je danas prioritet

Avatar NuMe
NuMe
12:26 06.06.2026.

SDP bi nas, skupa s bandom iz Možemo, prodao Srbiji za vlast i povlastice, pa čak i Vučiću. Picula je eventualni izuzetak

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IVAN HRSTIĆ

Dan državnosti: Koliko je Hrvata kojima je, kao Milanoviću, 1991. - nejasna godina?!?

Ja sam vjerojatno loš domoljub. I loš vjernik. Izdam Isusa i domovinu triput prije no što pijetao zakukurikne. No, ipak sam i domoljub i vjernik. Bar se trudim biti bolji. Dok su neki ponosni što nisu ni jedno ni drugo. Hulja je izvorno onaj koji huli, kleveće, skrnavi, ruga se. Danas očito ima mnogo onih koji su otvoreno ponosni što su takve hulje. Sve domoljubno nabijaju na neku stvar.

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