Upoznajte najmanji naseljeni otok u Hrvatskoj: Dom je samo 35 ljudi

Smatra se da je Ošljak, najmanje naseljeni otok u Hrvatskoj, naseljen od davnina. Prostire se na 0,39 četvornih kilometara u Zadarskom kanalu, a nalazi se otprilike pola nautičke milje od Preka na otoku Ugljanu. Lokalno stanovništvo otok naziva i Lazaretom, a naziv je dobio jer je u 17. stoljeću služio kao bolnica (lazaret) za izolaciju oboljelih od gube i kuge za cijelu zadarsku regiju, piše Croatia Week.

Danas je to idilično mjesto za odmor, okruženo prekrasnom prirodom i tradicionalnom mediteranskom arhitekturom, sa oko 60 kuća. Prema popisu iz 2021. godine, na otoku živi 35 stanovnika, što je povećanje od šest stanovnika u odnosu na popis iz 2011. godine. Broj stanovnika varira s godišnjim dobima – u zimskim mjesecima na Ošljaku boravi desetak ljudi, dok je u ljetnim mjesecima sav raspoloživi smještaj popunjen.

Većinu otoka prekriva prekrasna park-šuma s gustom vegetacijom borova, čempresa i hrasta crnike, zajedno s esencijalnim maslinama i mediteranskim šikarom. Ako posjetite otok, istražite ribarsku luku, posjetite crkvu Svete Marije iz 6. stoljeća, ruševine vjetrenjače iz 16. stoljeća te ostatke ljetne rezidencije obitelji Caloger. Tu je i povijesni dio naselja s desetak kuća, poznat kao selo Valčić, nastalo u 17. i 18. stoljeću. Na otoku se nalazi i bunker iz vremena Drugog svjetskog rata.

Stara otočka škola desetljećima nije radila zbog premalog broja učenika, ali je obnovljena i danas služi kao kulturno-zabavno središte otočana. 'Otočani s ponosom ističu stonovac (vodosabiralište) koji je izgrađen za vrijeme talijanske okupacije Ošljaka u Drugom svjetskom ratu. Talijani su napravili ovaj veliki rezervoar za vodu i cisternu, čime su osigurali opskrbu vodom cijelog otoka. Voda se i danas crpi od tamo', rekli su za Punkufer.hr iz TZ Preko.

Automobili na otoku su zabranjeni, pa se najlakše kretati biciklom ili pješice. 'Pješačka staza po otoku duga je dva kilometra, prolazi pored svjetionika i ostataka vjetrenjača. Možete i pješačiti do najviše točke otoka koja se uzdiže na 90 metara visine s koje se pruža nezaboravan pogled', savjetuju iz Turističke zajednice Preko.

Istražite otok i njegove prirodne ljepote. Ošljak nudi izvrsne mogućnosti za ribolov i ronjenje. 'U blizini Ošljakove obale postavljen je prvi umjetni riblji greben u Hrvatskoj radi očuvanja podmorja i širenja aktivnosti vezanih uz more', dodaju. Do Ošljaka možete doći trajektom. Trajekt dva puta dnevno pristaje na Ošljaku, a postoje dvije povratne linije za Zadar ili Preko. 'Ako imate vlastiti brod, na otok možete doći i samostalno. Tijekom ljetnih mjeseci Ošljak je omiljeno odredište za brodske izlete', otkrili su iz Turističke zajednice Preko.

Ali, imajte na umu da na otoku nema dućana, čak ni ljeti. Otočani i njihovi gosti opskrbljuju se iz obližnjeg mjesta Preko na Ugljanu ili Zadra. Osim toga, tijekom ljeta na otoku radi samo jedan ugostiteljski objekt. Turistima je na raspolaganju jedna kuća za odmor i osam apartmana. Međutim, važno je unaprijed rezervirati smještaj.