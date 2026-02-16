Naši Portali
'Bila sam u potpunom šoku'

Mislila je da su migrene posljedica selidbe: Liječnici su joj dali još šest mjeseci života

VL
Autor
Dora Škrlec
16.02.2026.
u 14:30

Britanka je osjetila iznenadnu mučninu u veljači prošle godine, a njezin sin pronašao ju je na podu kako se "čudno ponaša"

Nije rijetkost da ljudi prve simptome, poput glavobolje, umora, mučnine ili promjena raspoloženja, pripišu stresu, užurbanom načinu života ili iscrpljenosti. U mnogim slučajevima doista je riječ o prolaznim tegobama, no ponekad se iza naizgled bezazlenih znakova može kriti ozbiljnija dijagnoza. Tako je jedna majka svoje migrene pripisivala pritiscima preseljenja, no na kraju je otkrila šokantnu dijagnozu.

Britanka Lizzie Pitt (46) osjetila je iznenadnu mučninu u veljači prošle godine, a njezin sin Felix, tada 10-godišnjak, pronašao ju je na podu kako se "čudno ponaša". Pripisala je to naporu preseljenja i "žongliranju" između posla i obiteljskih obveza, ali kada je tijekom noći izgubila kontrolu nad nogama, hitno je prevezena u bolnicu. "Tijekom noći sam shvatila da mi noge ne rade kako treba, a kad sam vidjela da sam pregrizla jezik, znala sam da nešto nije u redu", rekla je Pitt. Skeniranje je otkrilo tumor na mozgu, za koji joj je isprva rečeno da nije kancerogen, te je podvrgnuta operaciji uklanjanja većeg dijela izrasline, piše Daily Express. "No, nakon još dva skeniranja, sve se promijenilo. Ponovno su me pozvali i rekli da tumor postaje agresivan", ispričala je 46-godišnjakinja.

Učiteljica likovne kulture s punim radnim vremenom naknadno je saznala da ima glioblastom 4. stupnja koji je terminalan. "Dobila sam šest mjeseci života bez liječenja ili 12 do 18 mjeseci s liječenjem. Bila sam u potpunom šoku. Glioblastom se dotad nijednom nije spomenuo, pa sam se osjećala potpuno iznevjereno. Unatoč prognozi, otišla sam kući odlučna da napravim sve što mogu. Osjećala sam se zdravo i u dobroj formi te mi je bilo teško pomiriti se s dijagnozom, ali uz pomoć prijatelja počela sam se snalaziti u zastrašujućem svijetu istraživanja glioblastoma i pokušavati shvatiti što je vjerodostojno i vrijedno daljnjeg istraživanja", objasnila je majka dvojice sinova.

Od tada je primila kemoterapiju i radioterapiju te imunoterapiju električnom hipertermijom, financirano donacijama putem platforme GoFundMe, da bi produžila svoj život. "Još sam ista Lizzie kakva sam bila početkom prošle godine, samo živim s nepozvanim podstanarom. Fizički sam i dalje aktivna i dobro sam, ali emocionalno je ova dijagnoza zauvijek promijenila našu obitelj. Više ne možemo planirati kao nekada, i iako mi nedostaje mogućnost rada s punim radnim vremenom, odlučna sam ostati optimistična i vidjeti kako moja djeca odrastaju", ispričala je 46-godišnjakinja.

Lizzie se javno zalaže za podizanje svijesti i promicanje istraživanja tumora mozga. "Želim podijeliti svoju priču da bih podigla svijest o razornom utjecaju dijagnoze tumora na mozgu na ljude i njihove obitelji svakog dana. Iako sam iznimno zahvalna na kirurškoj skrbi koju sam primila, suočila sam se s brojnim dijagnostičkim pogreškama i morala sam sama zastupati svoja prava tijekom cijelog puta. Istraživala sam prehranu, integriranu onkologiju, lijekove s prenamjenom i nove tretmane, od kojih su mnogi dostupni samo putem privatnog financiranja. Ako sam nešto naučila, to je da nitko ne očekuje da će biti ovdje dok ne bude", zaključila je Pitt.

Ključne riječi
glioblastom liječenje tumor na mozgu tumor migrene dijagnoza

