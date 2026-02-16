Ne bacajte stare novine: Mogle bi spasiti vaše cvijeće u veljači

Kako se priroda polako budi nakon zime, tako dolazi pravo vrijeme da počnemo misliti o našim biljkama u vrtu. Rani znakovi rasta i buđenja cvijeća i povrća zahtijevaju pažnju: od pripreme gredica i tla do planiranja sadnje i zaštite mladih izdanaka. Pravovremena briga može osigurati zdravi rast i obilno cvjetanje kada proljeće stigne.

Ruže se počinju buditi nakon duge zime, a ispostavilo se da su poderane novine jedan od najučinkovitijih načina da im se pomogne da puno jače rastu. Veljača može biti izuzetno hladna, a kada ruže izađu iz mirovanja, vrlo je uobičajeno da im se korijenje smrzne noću, a zatim se polako odmrzne tijekom dana. Ovo ponovljeno izlaganje ledenoj vodi može šokirati biljku i oštetiti korijenje, što povećava vjerojatnost da će se ruže biti slabije i proizvesti manje cvjetova u proljeće. Vrtlarski stručnjaci iz Heirloom Rosesa objasnili su da je malčiranje izvrstan način zaštite ruža od hladnoće, a korištenje novina često je najjeftinija metoda, piše Express.co.uk.

"Isjeckane novine vjerojatno su najjeftinija vrsta malča, iako nije osobito atraktivna. Također možete postaviti cijele listove novina ako rubove učvrstite vlažnom zemljom", objasnili su stručnjaci. Malčiranje je jednostavna vrtlarska tehnika postavljanja materijala u tlo oko biljke gdje će djelovati kao zaštitni izolacijski sloj da bi korijenje bilo sigurno od mraza. Malč sprječava ruže da budu pod stresom, pa tako one mogu usmjeriti više energije na stvaranje izdanaka i uzgojiti više cvjetova kada se vrijeme zagrije.

Malč će također ugušiti korov koji počinje rasti u ovo doba godine. To pomaže da u tlu ostane više hranjivih tvari za ruže, tako da dobijete najbolje moguće cvjetove. Novine su najisplativiji materijal za malčiranje ruža, tako da možete održavati svoj vrt u najboljem stanju bez trošenja puno novca u vrtnom centru. Ono što je fantastično kod novina je to što će se brzo razgraditi i dodati više organske tvari u tlo, što pomaže u poboljšanju tla i omogućuje biljkama da stvore jače korijenje.

Iako malč od novina može izgledati pomalo neobično na gredicama, lako je održavati vrt privlačnim dok istovremeno uživate u praktičnim prednostima koje pruža. Sve što trebate učiniti je očistiti sve ostatke u tlu oko grmova ruža, što znači pokupiti lišće, grančice ili trule grane. Zatim položite otprilike četiri do pet listova novina oko podnožja grma ruže i pazite da lišće s ruža ne dodiruje materijal.

Zalijevajte novine vodom dok ne prodru u tlo. Zatim ih samo trebate prekriti tankim slojem komposta, komadića kore ili još zemlje. Novine će zaštititi ruže od hladnoće dok ponovno počinju rasti, a u proljeće ćete se moći radovati puno zdravijem cvjetanju.