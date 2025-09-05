Korisnici mobitela na zahodu češće imaju problema s hemeroidima

Ako ste među onima koji mobitel nose i na WC, liječnici savjetuju da se ograničite na – dva TikToka. Naime, novo istraživanje pokazuje da je kod osoba koje na zahodu koriste mobitel veća vjerojatnost pojave hemeroida u odnosu na one koji odlaze bez telefona. Razlog je jednostavan – “scrolleri” na WC školjki provode znatno više vremena, a duže sjedenje povezano je s većim rizikom od nastanka hemeroida, odnosno otečenih vena u analnom području, piše The Guardian.

Premda je studija preliminarna, autori upozoravaju da bi ljudi trebali izbjegavati korištenje mobitela na WC-u ili barem uvesti strogo vremensko ograničenje kako se ne bi zatekli da i nakon pola sata još sjede. - Pametni telefon ostavite vani jer kad uđete, imate samo jedan zadatak i na njega se trebate fokusirati. Ako se ništa ne dogodi u pet minuta, ustanite, predahnite i pokušajte kasnije - istaknula je dr. Trisha Pasricha, gastroenterologinja iz Bostona.

Pasricha i kolege pregledali su 125 osoba na kolonoskopiji u sklopu probira na rak debelog crijeva. Sudionici su ispunili upitnike o prehrani, tjelesnoj aktivnosti i navikama pražnjenja crijeva, uključujući duljinu boravka na zahodu i korištenje mobitela. Čak dvije trećine ispitanih priznalo je da telefon nose u WC, najčešće radi čitanja vijesti i društvenih mreža. Nakon što su uzeti u obzir poznati rizični čimbenici poput dobi, nedostatka kretanja i niskog unosa vlakana, pokazalo se da su „toaletni scrolleri“ imali 46 % veću vjerojatnost razvoja hemeroida u odnosu na one koji mobitel nisu koristili.

Više od trećine (37 %) korisnika mobitela provodilo je na zahodu dulje od pet minuta, dok je to činilo samo 7 % onih bez telefona. Čitanje na WC-u nije novost, no Pasricha naglašava da novine i knjige nisu ni približno toliko „zarazne“ kao aplikacije poput TikToka i Instagrama. - Njihov poslovni model temelji se na tome da izgubite osjećaj za vrijeme - rekla je.

Liječnici upozoravaju da dulje sjedenje povećava pritisak na analne vene, što s vremenom slabi tkivo i potiče nastanak hemeroida. Posebno zabrinjavaju navike mladih – u nastavku istraživanja među studentima gotovo svi su priznali da mobitel nose na WC, što bi moglo značiti da će hemeroidi kod njih nastupati ranije nego kod prethodnih generacija.

Procjenjuje se da hemeroidi pogađaju do četvrtinu odraslih, a iako većinom prolaze sami ili uz minimalno liječenje, u Velikoj Britaniji se godišnje obavi više od 20.000 operacija. Za one koji ne mogu bez mobitela, Pasricha nudi praktičan savjet: „Postavite si granicu od dva TikToka. Ono što sigurno ne biste smjeli raditi jest toliko se zadržati u beskonačnom scrollanju da zaboravite zašto ste uopće došli.“