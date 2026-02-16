Posjedujete ove tri osobine? Možda u vama leži neotkriveni psihopat

Psihopati su osobe koje često privlače pažnju zbog svojih manipulativnih, impulzivnih i ponekad hladnokrvnih ponašanja. Iako se pojam u svakodnevnom govoru često koristi za opisivanje nasilnih ili opasnih ljudi, stručna definicija odnosi se na karakteristike poput nedostatka empatije, površnog šarma i sklonosti manipulaciji. Psihopati mogu biti teško uočljivi u društvu jer se ponekad čine šarmantnima i inteligentnima, no njihovo ponašanje može imati ozbiljne posljedice na ljude u njihovoj okolini.

Dijagnosticirana psihopatkinja detaljno je opisala tri osobine koje bi mogle biti signal psihopatskih sklonosti. Kreatorica sadržaja Vic Path redovito na svom popularnom TikTok profilu širi svijest o antisocijalnom poremećaju ličnosti (APP), koji psihopati obično imaju u teškoj formi. "Ja sam dijagnosticirana psihopatkinja - osim što nisam. To je laž jer se psihopatija zapravo ne može dijagnosticirati. Ovo je vrlo česti komentar koji dobivam na svim svojim videozapisima, pa ću danas razjasniti zašto sebe nazivam psihopatom i zašto ne koristim samo izraz APP da bih sebe opisala", rekla je Path.

Objasnila je da je da sebe naziva psihopatom jer se puno više identificira s osobinama psihopata nego s osobinama sociopata. Path je zatim objasnila tri osobine koje mogu signalizirati da pokazujete sklonosti psihopata, piše Unilad. Prvo na popisu je potreba za adrenalinom. Iako mnogi ponekad uživaju u malo naleta adrenalina, sklonost redovitom sudjelovanju u aktivnostima visokog rizika mogla bi biti znak da ste psihopat. Path je navela aktivnosti poput bungee jumpinga ili padobranstva kao očitu zabavu visokog rizika jer psihopati žele testirati granice.

Kao drugu osobinu navela je upornost u ostvarivanju svojih ciljeva. Kreatorica sadržaja objasnila je da su psihopati spremni učiniti bilo što da bi postigli nešto, bez obzira na posljedice koje to može imati na druge, te imaju pravu odlučnost da dobiju ono što žele. Dakle, ako ste osoba koja je odlučna da dobije svoje bez obzira na sve, možda samo potiskujete psihopatske tendencije.

Na kraju, Path je rekla da dijagnosticirani psihopati poput nje obično pokazuju nisku razinu stresa i da su u stanju ostati mirni u tipično tjeskobnim okruženjima poput upoznavanja novih ljudi i razgovora za posao. U zasebnom videu je objasnila da psihopati imaju osjećaje, unatoč često neugodnim sklonostima koje mogu pokazivati.

"Naše emocije su jednostavno drugačije od drugih ljudi. Uglavnom su vrlo prigušene u usporedbi s normalnom osobom, a postoje neke emocije koje uopće nemamo, ali općenito imamo osjećaje. Možemo biti tužni zbog stvari, možemo se osjećati uzrujano, a najveći razlog zašto sam plakala u životu je stres", zaključila je Path.