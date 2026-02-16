Jela je maslac od kikirikija svaki dan tjedan dana pa otkrila nevjerojatan učinak koji je imao na njeno tijelo

Žena koja je tjedan dana svakodnevno jela maslac od kikirikija otkrila je kakav je to utjecaj imalo na njezin organizam. Bez obzira volite li ga, mrzite ili ste alergični na njega, maslac od kikirikija je hranjiv i ukusan zalogaj u kojem uživaju i djeca i odrasli. Međutim, obično se konzumira umjereno i povremeno kao dodatak jelima, no ova je žena odlučila provjeriti što se događa s tijelom prilikom svakodnevne konzumacije.

Kao zdrava alternativa drugim namazima, maslac od kikirikija može biti vrlo dobar za organizam, ako je napravljen na pravi način. Prema dijetetičarki i autorici Lauren Manaker, kikiriki je odlična opcija za dodavanje prehrani. Ipak, jedna stvar koju treba napomenuti kod maslaca od kikirikija je njegov visok udio masti, pri čemu tipična staklenka sadrži oko 50 grama, prema podacima USDA. To je ekvivalent 100 grama maslaca ili 450 kalorija.

Dakle, što se događa kada jedete jednu žlicu maslaca od kikirikija svaki dan? Za Emily Goldman, koja boluje od dijabetesa, iskustvo je bilo pozitivno. Prema njezinim riječima, koje prenosi LADbible, konzumacija ovog orašastog maslaca pomogla joj je sniziti razinu šećera u krvi nakon što je isprobala izazov iz potrebe da promijeni prehranu i uključi više ideja prilagođenih dijabetičarima. Objasnila je kako bi pojela žlicu maslaca od kikirikija izravno sa žlice, dodala ga u jutarnji jogurt i granolu, pa čak i umakala jabuku u njega kako bi vidjela hoće li njezino tijelo drugačije reagirati kada ga kombinira s ugljikohidratima.

Iako je i inače često jela maslac od kikirikija, Emily nije primijetila velike razlike u pogledu tjelesne konstitucije ili probave, ali je uočila značajnu promjenu kada je riječ o šećeru u krvi. Otkrila je kako nosi kontinuirani mjerač glukoze (CGM) koji mjeri razinu glukoze između slojeva kože u intervalima od pet minuta. To joj pomaže pratiti kako hrana utječe na njezine razine šećera kako bi se inzulinska pumpa mogla prilagoditi.

Dok je objasnila da joj gotovo svaka hrana uzrokuje skok šećera u krvi, primijetila je da nijedna od žlica maslaca od kikirikija nije utjecala na njezine vrijednosti na isti način. Umjesto toga, osjećala se "dulje sitom", doživljavala je manje skokove šećera kada je maslac od kikirikija kombinirala s grickalicama bogatim ugljikohidratima, jer se ugljikohidrati pretvaraju u šećer koji reagira s proizvodnjom inzulina, i imala je "minimalne varijacije u šećeru u krvi kada ga je jela samog".

Stručno objašnjenje fenomena

Prema dijetetičarki Manaker, takav utjecaj maslaca od kikirikija bio je očekivan. Za Yahoo! je izjavila: "Pod pretpostavkom da maslac od kikirikija nije napravljen s dodanim šećerima, može imati minimalan utjecaj na razinu šećera u krvi jer ima nizak udio ugljikohidrata te je izvor 'dobrih' masti i proteina". Nastavila je objašnjavajući kako masti i proteini usporavaju probavu ugljikohidrata, što pomaže smanjiti rizik od naglih skokova šećera u krvi. To čini maslac od kikirikija odličnom opcijom za podržavanje zdrave razine šećera, posebno kada se kombinira s hranom bogatom ugljikohidratima poput kruha, krekera ili voća.

Stručnjakinja je čak rekla da je dobar za zdravlje srca, pomaže u snižavanju razine kolesterola i sadrži hranjive tvari poput vitamina E, snažnog antioksidansa, kao i magnezija, koji je ključan za zdravlje kostiju i funkciju mišića. Također osigurava kalij, koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka. "Vrlo je dostupan i svestran, što ga čini odličnom namirnicom koju mnogi ljudi mogu imati pri ruci", zaključila je.